"Динамо" Киев получило нового тренера

После отставки Александра Хацкевича с поста главного тренера футбольного клуба "Динамо" руководство определилось с новым претендентом.

Полноценный контракт главного тренера клуба предложили Алексею Михайличенко. Официально имя нового коуча могут объявить уже сегодня, сообщает Sport.ua.

"После предложения от Игоря Суркиса 56-летний специалист Алексей Михайличенко, который занимает должность спортивного директора клуба, ответил согласием и возглавит основную команду "Динамо". Ожидается, что 15 августа об этом будет объявлено официально. Как информирует источник, близкий к команде, новый наставник сразу же приступит к тренировкам столичной команды", - говорится в сообщении.

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В настоящее время Алексей Михайличенко работает спортивным директором клуба. В 2002-2004-х он уже был наставником киевского "Динамо". За 2 года вместе с клубом Михайличенко дважды выиграл чемпионат Украины, а также один Кубок и один Суперкубок. После проигрыша команды в квалификации Лиги чемпионов от "Трабзонспора" тренер оставил пост.

С Александром Хацкевичем ФК "Динамо" прекратил сотрудничество после "вылета" команды из квалификации Лиги Чемпионов.