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четверг, 02 сентября 2021 16:39

"Динамо" избавилось от сына Хацкевича

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&quot;Динамо&quot; избавилось от сына Хацкевича
Артем Хацкевич будет играть в УПЛ. Фото: ФК "Динамо".

Сын бывшего тренера "Динамо" Александр Хацкевич покинул киевский клуб.

18-летний Артем Хацкевич теперь будет играть за "Десну", сообщает официальный сайт УПЛ.

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Подробности трансфера не сообщают, но черниговцы уже внесли футболиста в заявку на сезон. Хацкевич-младший в "Десне" будет выступать на правах аренды.

Артем действует на позиции центрального полузащитника. В "Динамо" не мог пробиться даже в юношескую команду.

Александр Хацкевич был тренером "Динамо" с 2017-го по 2019 год. В прошлом сезоне работал в России с "Ротором". Сейчас без работы.
"Динамо" лидирует в УПЛ. Команда Мирчи Луческу на три очка опережает "Шахтер" после пяти туров.

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