"Динамо" интересуется звездным немецким форвардом - СМИ

Кевин Фролланд имеет опыт выступлений за сборную Германии. Фото: рейтер

Киевское "Динамо" проявляет интерес к форварду леверкузенского "Байера" Кевину Фолланду.

27-летний Фолланд играет в Леверкузене с 2016 года, за это время отличился 39-й голами в 105-ти проведенных матчах, сообщает "Gong.bg",

Трансферная стоимость игрока по данным Transfermarkt - 35 млн евро. Об аренде речь наверняка тоже идти быть не может, поскольку Фолланд стабильно играет в составе своего нынешнего клуба - в осенней части сезона он принимал участие во всех играх "Байера".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" готовит трансфер бразильского форварда" – СМИ

Кевин Фолланд является воспитанником "Мюнхен 1890", таокж играл за "Хоффенхайм", а с 2016 защищает цвета "Байера". Нападающий имеет 10 матчей за сборную Германии, за которую забил 1 мяч.