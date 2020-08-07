"Динамо" интересуется защитником "Спортинга"

Иванилду Фернандес может усилить защиту "Динамо". Фото: ФК "Спортинг"

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах защитника лиссабонского "Спортинга" 24-летнего Иванилду Фернандеша.

Киевляне уже направили запрос в его клуб относительно цены возможного перехода, утверждает португальский Record.

Также в услугах бразильского защитника заинтересован итальянский "Торино".

Transfermarkt оценивает Фернандеша в €1 млн, а его контракт со "Спортингом" действует до конца 2022 года.

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Прошлый сезон Иванилду провел на правах аренды в Турции. Сначала португалец выступал за "Трабзонспор", а завершал кампанию уже в "Ризеспоре". За оба клуба сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола.