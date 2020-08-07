"Динамо" интересуется защитником "Спортинга"

 
Ексклюзивы
1/5
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 198
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2025
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1098
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18630
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3708
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6903
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 990
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 837
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 621
Фото
Все фото
10
7
11
11
13
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Видео
Все видео
Вернидуб победил команду Милевского и Хачериди
Вернидуб победил команду Милевского и Хачериди
Стали известны все участники 1/4 Лиги Европы
Стали известны все участники 1/4 Лиги Европы
Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Италии
Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Италии
"Шахтер" узнал соперника в 1/4 Лиги Европы
"Шахтер" узнал соперника в 1/4 Лиги Европы
"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Реалом"
"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Реалом"
Интервью
1/5
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 198
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 981
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 702
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2025
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6903
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2020
Просмотров: 360
Голос перепілки
Вночі вийшов з хати. Світили тільки зорі, без місяця. Стояв і слухав прохолодно-переливчасті співи цвіркунів. І враз на тій самій ноті, до них ...
пятница, 07 августа 2020 15:28

"Динамо" интересуется защитником "Спортинга"

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; интересуется защитником &quot;Спортинга&quot;
Иванилду Фернандес может усилить защиту "Динамо". Фото: ФК "Спортинг"

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах защитника лиссабонского "Спортинга" 24-летнего Иванилду Фернандеша.

Киевляне уже направили запрос в его клуб относительно цены возможного перехода, утверждает португальский Record.

Также в услугах бразильского защитника заинтересован итальянский "Торино".

Transfermarkt оценивает Фернандеша в €1 млн, а его контракт со "Спортингом" действует до конца 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" нашел замену Тайсону

Прошлый сезон Иванилду провел на правах аренды в Турции. Сначала португалец выступал за "Трабзонспор", а завершал кампанию уже в "Ризеспоре". За оба клуба сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" интересуется защитником "Спортинга"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

Украина и Кубань подписали договор о сотрудничестве

Священники начали в церквях пить пиво вместо вина

День пива: сколько литров в год выпивают украинцы

Без права на пищу: генсек подписал смертельный закон

Самое читаемое
Трогательные фото, которые опровергли популярный миф о котах
Трогательные фото, которые опровергли популярный миф о котах
18
 Просмотров: 9666
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
6
 Просмотров: 8784
Супруги насиловали 4-летнюю дочь ради видео. Суд вынес приговор
Супруги насиловали 4-летнюю дочь ради видео. Суд вынес приговор
3
 Просмотров: 7902
&quot;Попросите Зеленского, чтобы больше к нам не приезжал&quot;
"Попросите Зеленского, чтобы больше к нам не приезжал" Просмотров: 7506
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли &quot;капсулу времени&quot;
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли "капсулу времени"
5
 Просмотров: 5886
Спорт
Защитник "Шахтера" объявил об отношениях с бывшей девушкой форварда "Динамо"
Защитник "Шахтера" объявил об отношениях с бывшей девушкой форварда "Динамо" Просмотров: 486
"Шахтер" нашел замену Тайсону
"Шахтер" нашел замену Тайсону Просмотров: 477
Форвард "Динамо" женился
Форвард "Динамо" женился Просмотров: 405
"Динамо" готово продать своего нападающего за €13-15 млн
"Динамо" готово продать своего нападающего за €13-15 млн Просмотров: 378
Американский миллиардер приобрел итальянский футбольный гранд
Американский миллиардер приобрел итальянский футбольный гранд Просмотров: 315
Больше всего комментируют
3
Исполнение гимна в столичных школах может иметь неожиданные последствия
3
Зеленский объяснил решение дать должность чиновнику времен Януковича
2
Мэр Тернополя о красной зоне: Люди готовы к любым акциям. Их все это достало
2
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2
На Коломойского завели дело за отмывание денег Приватбанка
Голосов: 620
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua