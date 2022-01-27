"Динамо" интересуется полузащитником сборной Сербии

Мията Гачинович проводит в Германии второй сезон. Фото: Instagram/mijat10

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах атакующего хавбека "Хоффенхайма" и сборной Сербии 26-летнего Мията Гачиновича.

Серба также хотят подписать итальянская "Салернитана" и испанский "Кадис", сообщает Tuttomercatoweb.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суркис назвал сумму, за которую не хочет отпускать Супрягу

Футболист действует на позиции атакующего полузащитника. Может стать заменой Богдану Ледневу, перешедшему к венгерский "Фехервар".

Гачинович играет в Германии с 2020 года. В текущем сезоне потерял место в составе команды. В активе серба шесть матчей и один ассист за команду Бундеслиги.

До этого он также выступал за "Айнтрахт", кипрский "Аполлон" и сербскую "Войводину".

В составе сборной Сербии Мият Гачинович сыграл 23 матча и забил два гола. В текущем сезоне "Динамо" занимает второе место в чемпионате Украины и вылетело из еврокубков. Вторую часть сезона киевляне начнут матчем против "Ингульца".