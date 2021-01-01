"Динамо" интересуется полузащитником сборной Израиля

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 234
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 2331
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 657
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 144
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 972
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1395
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 756
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2115
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1062
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1269
Фото
Все фото
4
9
5
16
10
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Видео
Все видео
Капитан "Динамо" хотел завершить с футболом в 15 лет
Капитан "Динамо" хотел завершить с футболом в 15 лет
Судьи априори были против Ломаченко: лучшие боксерские бои 2020 года
Судьи априори были против Ломаченко: лучшие боксерские бои 2020 года
"Реал" потери очки в матче против "Эльче"
"Реал" потери очки в матче против "Эльче"
"Ливерпуль" не смог победить "Ньюкасл"
"Ливерпуль" не смог победить "Ньюкасл"
"Барселона" не смогла одолеть "Эйбар"
"Барселона" не смогла одолеть "Эйбар"
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 234
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 891
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 144
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 972
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2115
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 612
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
пятница, 01 января 2021 12:53

"Динамо" интересуется полузащитником сборной Израиля

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; интересуется полузащитником сборной Израиля
Дор Перец может перебраться в Киев. Фото: ФК "Маккаби".

"Динамо" заинтересовано в услугах полузащитника "Маккаби" Тель-Авив и сборной Израиля 25-летнего Дора Переца.

Киевляне хотят усилить этим игроком опорную зону команды, сообщает Sport5.

Сам Перец заинтересован в том, чтобы оставить "Маккаби" для развития карьеры.

"Маккаби" будет соперником "Шахтера" в матчах 1/16 Лиги Европы. Команда выиграла два прошедших чемпионаты Израиля.

Transfermarkt оценивает хавбека в €1,4 миллиона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трансфер Абади в "Динамо" под угрозой срыва

В текущем сезоне Дор Перец провел 24 матча за "Маккаби" во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 6 ассистов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" интересуется полузащитником сборной Израиля». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
января

Ввели новую валюту

В Галичине начала выходить украинская газета

Освободили женщину, пытавшуюся убить президента США

Объявили указ об автокефалии Украинской православной церкви

От плана ядерной атаки отказались

Пропавшую правозащитницу нашли убитой

Самое читаемое
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
8
 Просмотров: 13213
Террорист в костюме Санта Клауса убил 39 людей
Террорист в костюме Санта Клауса убил 39 людей
 Просмотров: 10719
Гороскоп на 31 декабря: чем удивит и порадует последний день в году
Гороскоп на 31 декабря: чем удивит и порадует последний день в году
 Просмотров: 8893
Мужчина проложил туннель в спальню любовницы и попался
Мужчина проложил туннель в спальню любовницы и попался Просмотров: 6516
Ударят морозы до -15: назвали дату
Ударят морозы до -15: назвали дату Просмотров: 5391
Спорт
"Барселона" договорилась о переходе защитника "Манчестер Сити"
"Барселона" договорилась о переходе защитника "Манчестер Сити" Просмотров: 9
Луческу хочет избавиться от скандального форварда "Динамо" - источник
Луческу хочет избавиться от скандального форварда "Динамо" - источник Просмотров: 153
Трансфер Абади в "Динамо" под угрозой срыва
Трансфер Абади в "Динамо" под угрозой срыва Просмотров: 261
Капитан "Динамо" хотел завершить с футболом в 15 лет
Капитан "Динамо" хотел завершить с футболом в 15 лет
 Просмотров: 495
Судьи априори были против Ломаченко: лучшие боксерские бои 2020 года
Судьи априори были против Ломаченко: лучшие боксерские бои 2020 года
 Просмотров: 342
Больше всего комментируют
4
Указ Зеленского - ничтожен, а сам он нарушитель Конституции. КСУ ответил на ход президента
2
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2
Нардеп оделась в цвета георгиевской ленты и назвала запрет коммунизма маразмом
1
Заказчиком социологии с лидерством ОПЗЖ является именно эта партия - Таран
1
Методы Древнего Египта: как добывают воду в оккупированном Крыму
Голосов: 361
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть