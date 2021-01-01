"Динамо" интересуется полузащитником сборной Израиля

Дор Перец может перебраться в Киев. Фото: ФК "Маккаби".

"Динамо" заинтересовано в услугах полузащитника "Маккаби" Тель-Авив и сборной Израиля 25-летнего Дора Переца.

Киевляне хотят усилить этим игроком опорную зону команды, сообщает Sport5.

Сам Перец заинтересован в том, чтобы оставить "Маккаби" для развития карьеры.

"Маккаби" будет соперником "Шахтера" в матчах 1/16 Лиги Европы. Команда выиграла два прошедших чемпионаты Израиля.

Transfermarkt оценивает хавбека в €1,4 миллиона.

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В текущем сезоне Дор Перец провел 24 матча за "Маккаби" во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 6 ассистов.