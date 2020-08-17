"Динамо" интересуется полузащитником сборной Греции

Димитриос Курбелис должн усилить середину поля "Динамо". Фото: gettyimages.com

Киевское "Динамо" интересуется хавбеком "Панатинаикоса" и сборной Греции 26-летним Димитрисом Курбелисом.

Греческий клуб хочет получить за своего футболиста 3 млн евро, сообщает filathlos.gr

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу хотел усилить середину поля команды полузащитником "Рейнджерс" Гленом Камара, но цена на футболиста 10 млн евро, что не устраивает киевский клуб.

Запасным вариантом может стать капитан "Панатинаикоса". "Динамо" начало переговоры с футболистом по условиях контракта.

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В прошлом сезоне Димитрис Курбелис провел за "Панатинаикос" 37 матчей, в которых забил 3 мяча. Также в активе полузащитника 16 матчей за сборную Греции.