"Динамо" интересуется полузащитником сборной Болгарии

Георги Костадинов может стать динамовцем летом

"Динамо" просматривает опорного полузащитника сборной Болгарии.

Чуть больше недели назад стало известно, что селекционер "Динамо" Александр Заваров ездил в Россию на матч местной Премьер-лиги между "Арсеналом" из Тулы и "Спартаком" из Москвы.



Как сообщает Gol.bg, предметом интереса Заварова был опорный полузащитник Георги Костадинов - футболист национальной сборной Болгарии.



28-летний Костадинов перешел в тульский клуб летом прошлого года из "Маккаби" Хайфа за 200 тыс. евро. Нынешняя стоимость хавбека оценивается в 800 тыс. евро.



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В текущем розыгрыше чемпионата России на счету Костадинова 23 матча, в которых он отличился 1 голом.