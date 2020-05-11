"Динамо" и "Шахтер" задолжали бразильскому клубу более € 1,5 млн

Че че не задержался в Киеве даже в сезон. Фото: "Динамомания"

"Динамо" и "Шахтер" задолжали бразильском "Палмейрас" более 1,5 млн евро.

Украинские клубы пока еще не выплатили последнюю часть транша по трансферу футболистов, пишет "Спортарена".

"Шахтер" должен "Палмейраса около 715 500 евро за переход защитника Витао летом 2019 года. Общая сумма трансфера составила 4 млн евро за 60 процентов прав на игрока.

"Динамо" же задолжало "Палмейрас" 954 тысяч евро за трансфер Че Че. Полузащитник присоединился к киевской команды летом 2018 года. Трансфер хавбека обошелся "бело-синим" в 4,8 миллиона евро.

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В апреле прошлого года "Динамо" продало Че Че в Сан-Паулу за пять миллионов евро. Витао выступает за молодежные команды "Шахтера", бразильский защитник много попустил из-за травмы в текущем сезоне.