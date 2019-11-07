"Динамо" и "Копенгаген" не смогли выявить сильнейшего

Артем Шабанов забил единственный мяч в ворота "Копенгагена" в Киеве. Фото: из открытых источников

Киевское "Динамо" в рамках 4 тура Лиги Европы сыграет в гостях против "Копенгагена". Обе команды имеют в своем активе по 5 очков, поэтому победа будет крайне важна в борьбе за выход из группы с первого места.

Две недели назад команды сыграли в Киеве. Тогда сильнее обнаружить не удалось. Гости открыли счет в начале игры, а динамовцы ответили голом Шабанова после стандарта в начале второго тайма.

Игра была мало зрелищной. Команды больше проводили времени в позиционной борьбе, чем создавали острые моменты.

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Матч "Копенгаген" "Динамо" видбудьтеся 7 ноября. Начало игры - в 20. 00. В другом матче "Лугано" в Швейцарии придет "Мальме".