"Динамо" и "Копенгаген" не смогли выявить сильнейшего

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 396
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 810
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1953
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2151
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5040
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1674
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1017
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5472
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 747
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6741
Фото
Все фото
14
3
15
13
16
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков &quot;Фиорентины&quot;
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков "Фиорентины"
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Видео
Все видео
"Динамо" и "Копенгаген" не смогли выявить сильнейшего
"Динамо" и "Копенгаген" не смогли выявить сильнейшего
"Ман Сити" доигрывал матч против "Аталанты" с полевым игроком в воротах
"Ман Сити" доигрывал матч против "Аталанты" с полевым игроком в воротах
Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города
Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города
Поражение россиян и мадридский разгром турок: результаты матчей среды Лиги чемпионов
Поражение россиян и мадридский разгром турок: результаты матчей среды Лиги чемпионов
Пятов исправил ошибку Каштру
Пятов исправил ошибку Каштру
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1017
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 765
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3519
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2025
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
07 ноября 2019
Просмотров: 117
Незроблене діло
Незроблене діло інколи чудно нагадує про себе. От весною посадили картоплю у брата й поїхали собі. І далі я про ту картоплю наче й не думав зовсім. А ...
четверг, 07 ноября 2019 20:11

"Динамо" и "Копенгаген" не смогли выявить сильнейшего

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; и &quot;Копенгаген&quot; не смогли выявить сильнейшего
Артем Шабанов забил единственный мяч в ворота "Копенгагена" в Киеве. Фото: из открытых источников

Киевское "Динамо" в рамках 4 тура Лиги Европы сыграет в гостях против "Копенгагена". Обе команды имеют в своем активе по 5 очков, поэтому победа будет крайне важна в борьбе за выход из группы с первого места.

Две недели назад команды сыграли в Киеве. Тогда сильнее обнаружить не удалось. Гости открыли счет в начале игры, а динамовцы ответили голом Шабанова после стандарта в начале второго тайма.

Игра была мало зрелищной. Команды больше проводили времени в позиционной борьбе, чем создавали острые моменты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" разгромило ПАОК в Юношеской Лиге чемпионов

Матч "Копенгаген" "Динамо" видбудьтеся 7 ноября. Начало игры - в 20. 00. В другом матче "Лугано" в Швейцарии придет "Мальме".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" и "Копенгаген" не смогли выявить сильнейшего». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
ноября

Заключили военное соглашение с Польшей

Россияне изменили отношение к украинскому правительству

Приняли документ, который закрепил существование Украины в составе России

Договорились о новой линии разграничения фронта

Студенты пропустили военный парад на Крещатик

Николая любили девушки, любят и будут любить: Винграновскому 83

На корабле перевозили золото и экспонаты крымских музеев

Самое читаемое
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
14
 Просмотров: 21942
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки Просмотров: 14814
Показали, как поделят область после административной реформы
Показали, как поделят область после административной реформы Просмотров: 13410
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
4
 Просмотров: 7759
&quot;Хотим опровергнуть информацию&quot;: семья Заворотнюк сделала заявление
"Хотим опровергнуть информацию": семья Заворотнюк сделала заявление Просмотров: 7263
Спорт
Вернидуб официально возглавил "Шахтер"
Вернидуб официально возглавил "Шахтер" Просмотров: 423
Игрок "Динамо" Загреб расплакался после ничьей с "Шахтером"
Игрок "Динамо" Загреб расплакался после ничьей с "Шахтером" Просмотров: 405
"Боруссия" не хочет платить за переход Ярмоленко
"Боруссия" не хочет платить за переход Ярмоленко Просмотров: 612
Усик хочет драться с Чисорою - промоутер украинца
Усик хочет драться с Чисорою - промоутер украинца Просмотров: 288
"Решил перейти в "Шахтер", чтобы помочь семье с кредитом" - Срна
"Решил перейти в "Шахтер", чтобы помочь семье с кредитом" - Срна Просмотров: 1224
Больше всего комментируют
21
ГБР взялось за Софию Федыну
8
Кличко обвиняют в госизмене
7
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
4
"Спекуляции и нагнетания" - генерал прокомментировал разведения сил на Донбассе
4
Украинскую отаманшу убил предатель
Голосов: 756
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua