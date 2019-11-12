"Динамо" хотят наказать на серьезную сумму за скандальный матч против "Шахтера"

Тайсон показал средний палец фанатам "Динамо". Фото: из открытых источников

КДК УАФ может серьезно наказать киевское "Динамо" за расистское поведение болельщиков во время матча 14-го тура УПЛ с донецким "Шахтером".

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрит дело после того, как УПЛ получит в свое распоряжение протокол арбитра встречи Николая Балакина, сообщает "sport.ua"

По предварительной информации, "Динамо" грозит максимально возможное наказание. Киевский клуб заплатит штраф в размере от 250 до 500 тысяч гривен, а также проведет матч при пустых трибунах.

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В матче 14 тура УПЛ "Шахтер" победил в Харькове "Динамо" 1: 0. Матч был остановлен на 75 минуте игры из-за конфликта капитана" горняков "Тайсона и болельщиков" Динамо ".