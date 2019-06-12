"Динамо" хочет вернуть Зозулю

Кукушка может вернуться в родной клуб.

"Динамо" хочет этим летом подписать 29-летнего форварда Романа Зозулю.

Сейчас стороны находятся на начальной стадии переговоров: "Динамо" сделало предложение Зозули, и игрок над ней размышляет.

Контракт Зозули с "Альбасете" заканчивается в конце нынешнего сезона, но будет автоматически продлен, если клуб сможет пробиться в Примеру. Если же нет - Зозуля может покинуть команду как свободный агент.

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Зозуля является воспитанником "Динамо", однако заиграть в первой команде так и не сумел. Суммарно форвард провел 3 гола в 35 матчах за первую команду "Динамо", и покинул клуб в 2011 году.