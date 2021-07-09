"Динамо" хочет приобрести героя сборной Украины на Евро

Артем Довбик летом может сменить клуб. Фото: Getty Images

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах форварда сборной Украины и "Днепра-1" 24-летнего Артема Довбика.

Динамовцы готовы предложить за футболиста деньги и своих футболистов, сообщает "Динамомания".

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Среди футболистов, которые могут перейти в Днепр - Владислав Дубинчак, Богдан Леднев и Артем Шабанов. Ранее в "Днепр-1" на правах аренды перешел форвард "Динамо" Назарий Русин.

Артем Довбик отметился победным мячом в ворота сборной Швеции в 1/8 финала Евро. "Динамо" ищет нападающего, способного заменить Артема Беседина, который получил тяжелую травму в том же матче со Швецией. Беседин пропустит около полугода. Другой нападающий команды Владислав Супряга близок к смене клуба.