"Динамо" хочет пригласить полузащитника сборной Израиля

Омер Лаку может стать первым израильтянином в "Динамо"

Как стало известно Sport Arena, игрок молодежной сборной Израиля и "Ирони" Кирьят-Шмона Омер Лаку попал в сферу интересов киевского "Динамо".

Хавбек впервые обратил на себя внимание в прошлом году, когда в составе молодежной команды своей страны приезжал на Мемориал Валерия Лобановского.

Правда, "бело-синим", если они решат сделать конкретное предложение Лаку, придется выдержать серьезную конкуренцию: полузащитником также интересуются московское "Динамо" и софийский ЦСКА.

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В сезоне-2018/2019 Лаку провел за свой клуб 17 матчей. В активе хавбека выступления за юношеские и молодежные сборные Израиля различных возрастов.