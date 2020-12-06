"Динамо" хочет подписать захисиника сборной Австрии

Александар Да

Защитник "Байера" и сборной Австрии Александр Драгович может перейти в киевское "Динамо".

Руководство киевского клуба видит возможность усиления защитной линии в своем экс-защитнику.

"Летом велись активные переговоры с Александаром по возвращению в" Динамо". Игрок хочет вернуться. Президент клуба до сих пор считает его одним из лучших легионеров в истории.

Летом не договорились о сумме зарплаты, кроме того помешал тот факт, что контракт Драгович с "фармацевтами" истекает в июне 2021 года. Зимой переговоры продолжатся. Немцы за полгода до окончания контракта будут сговорчивее. Именно Драгович и является основной кандидатурой на усиление позиции центрального защитника ", - сообщает Telegram канал "Динамо Киев Inside".

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Александр Драгович перешел в "Динамо" из Базеля в июле 2013 года по 10 млн евро. В августе 2016-го был продан в "Байер" за 21 млн евро. Сейчас Transfermarkt оценивает защитника в 5.2 млн евро.