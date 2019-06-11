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вторник, 11 июня 2019 21:38

"Динамо" хочет подписать игрока сборной Люксембурга

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&quot;Динамо&quot; хочет подписать игрока сборной Люксембурга
Удачными матчами за сборную Люксембурга Жерсон Родригес привлек внимание "Динамо"

Как сообщает "ТаТоТаке", хавбек сборной Люксембурга Жерсон Родригес заинтересовал киевское "Динамо".

23-летний игрок выступает в Японии за местный "Дзюбило Ивата". После игр сборной Украины с люксембуржцами Родригес попал в сферу интересов "бело-синих". Контракт Жерсона с "Дзюбило Иватой" заканчивается 31 января 2022 года. Футболист может сыграть как в полузащите, так и на флангах атаки. Родригес оценивается в 500 тысяч евро.

В текущем сезоне Жерсон провел 11 матчей в составе японского клуба и отличился четырьмя голами. Команда Родригеса идет на 14 месте в высшем дивизионе чемпионата Японии.

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Напомним, вчера сборная Украины минимально обыграла сборную Люксембурга благодаря точному удару Романа Яремчука.

https://footballua.tv
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