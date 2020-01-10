"Динамо" готовит трансфер бразильского форварда" – СМИ

Паулиньо в течение сезона выступал за луганскую "Зарю". Фото: из открытых источников

Киевское "Динамо" заинтересовано в подписании форварда "Левски" Паулиньо, ранее выступавшего за луганскую "Зарю".

Контракт бразильца с болгарским клубом действует до конца 2021 года. Его основная позиция – левый нападающий, но он может сыграть как в центре, так и на правом фланге атаки, пишет "Динамо от" Шурика".

В "Левски" Паулиньо перешел на правах свободного агента. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 1 750 000 евро.

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За болгарскую команду Паулиньо провел 72 матча, забил 18 голов. В осенней части сезона ему удалось отличиться девять раз. За "Зарю" бразилец сыграл 40 поединков, забил 4 гола.