"Динамо" – это не "Манчестер Юнайтед" и не "Зальцбург" – тренер"Брюгге"

Клеман рад что встретится с "Динамо". Фото clubbrugge.be

Киевское "Динамо" по результатам сегодняшней жеребьевки 1/16 Лиги Европы встретится на этом этапе с бельгийским "Брюгге". Наставник "черно-синих" Филипп Клеман прокомментировал этот жребий.

"Не самый приятный жребий, но выход в следующий этап турнира вполне реален. Киевское "Динамо" — это не "Манчестер Юнайтед" и не "Зальцбург". Тем не менее, мы знаем, что это сложный соперник еще с прошлого года", – пишет zbirna.com.

"Мы тогда их выбили в квалификации Лиги чемпионов, но это было тяжелое противостояние. Уверен, что и "Динамо" удостоверилось, что мы не просты. В нынешнем году они прошли "Гент" и АЗ. Думаю, что это команда нашего уровня. Мы должны будем показать скоростной футбол, потому что "Динамо" зарекомендовало себя клубом с контратакующим стилем", — сказал Клеман.

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Поединки между "Динамо" и "Брюгге" состоятся 18 и 25 декабря. Первая встреча состоится в Киеве.