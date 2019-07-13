"Динамо" едва не проиграло середняку чемпионшипа

"Динамо" могло проиграть, но выручил вратарь Бущан

Киевское "Динамо" в рамках подготовки к новому сезону провело очередной матч. На этот раз киевляне встретились с английской командой "Брентфорд" и сыграли вничью - 0:0

В первом тайме "Динамо" могло пропустить гол. На седьмой минуте арбитр назначил пенальти в ворота "бело-синих" из-за фола Артема Шабанова. Однако вратарь Георгий Бущан парировал пенальти. В первом тайме голов не было. Об этом пишет 24tv.ua

После перерыва ситуация не изменилась. Команды имели несколько возможностей отличиться, но не использовали свои возможности. Матч завершился ничьей 0:0.

"Брентфорд" выступает во второй по значимости лиге Англии - Чемпионшипе. "Пчелы" по итогам прошлого сезона заняли одиннадцатое место.

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В прошлом матче на сборах киевляне разгромили скромный австрийский клуб "Цирль". "Бело-синие" должны были провести еще матч против "Шваци", но поединок отменили.