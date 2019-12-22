"Динамо" дает за Иванисеню миллион евро и Тымчика

ніхо в Україні не чувеще в прошлом году никто в Украине не слышал о Дмитрии Иванисене

Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня заинтересовал киевское "Динамо". Киевский клуб предложил луганскому за 25-летнего украинца 1 миллион евро и трансферные права на Александра Тымчика, который играет за луганчан на правах аренды. Об этом сообщает "Трибуна".

Иванисеня в текущем сезоне забил 1 гол в 24 матчах в составе "Зари".

Футболист в этом году впервые был вызван в сборную Украины и дебютировал в ее составе в товарищеском матче с командой Эстонии.

Тransfermarkt оценивает игрока в 200 000 евро. Его контракт с луганчанами рассчитан до лета 2021 года.

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Ранее Иванисеня играл за "Динамо" Тбилиси, "Мариуполь", "Ильичевец-2", "Шахтер" U-21 и "Шахтер-3".