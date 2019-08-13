"Динамо" – "Брюгге" (LIVE)

Добрый вечер!
Сегодня в матче третьего отборочного тура в Лигу чемпионов "Динамо" дома попытается отыграться после минимального поражения в Брюгге от одноименного клуба со счетом - 0:1.
Наш сайт будет вести репортаж с места событий.
Начало встречи – в 20-30.
Стали известны стартовые составы команд. Не обошлось без неожиданностей. Андриевский впервые выходит в основе.
"Динамо": Бойко - Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзьора - Шепелев, Буяльський - Вербич, Андрієвський, Циганков - Родрігеш
Запасные: Бущан, Шабанов, Караваев, Сидорчук, де Пена, Беседин, Соль
"Брюгге": Миньоле – Соболь, Дели, Мехеле, Мата – Ванакен, Ритс, Вормер – Бонавентуре, Окереке, Тау
Запасные: Хорват, Диатта, Опенда, Влитинк, Колс, Митрович, Схейверс
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