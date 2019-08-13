"Динамо" – "Брюгге" (LIVE)

В первом матче "Динамо" проиграло середину поля

Добрый вечер!

Сегодня в матче третьего отборочного тура в Лигу чемпионов "Динамо" дома попытается отыграться после минимального поражения в Брюгге от одноименного клуба со счетом - 0:1.

Наш сайт будет вести репортаж с места событий.

Начало встречи – в 20-30.

Стали известны стартовые составы команд. Не обошлось без неожиданностей. Андриевский впервые выходит в основе.

"Динамо": Бойко - Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзьора - Шепелев, Буяльський - Вербич, Андрієвський, Циганков - Родрігеш

Запасные: Бущан, Шабанов, Караваев, Сидорчук, де Пена, Беседин, Соль

"Брюгге": Миньоле – Соболь, Дели, Мехеле, Мата – Ванакен, Ритс, Вормер – Бонавентуре, Окереке, Тау

Запасные: Хорват, Диатта, Опенда, Влитинк, Колс, Митрович, Схейверс