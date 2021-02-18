"Динамо" – "Брюгге" – 1:1 (Второй тайм)

Мирча Луческу сегодня надеется на своего лидера – Виктора Цыганкова. Фото "Динамо"

Добрый день!

Именно днем, а не вечером киевское "Динамо" примет сегодня в матче 1/16 Лиги Европы бельгийский "Брюгге" - действующего чемпиона и лидера первенства своей страны. Причина - морозы в Киеве.

Для киевлян это же лишь вторая официальная игра. Фламандцы пребывают в отличной форме - только чудо в виде перекладины на последних секундах матча с "Лацио" отделило их в декабре от 1/8 Лиги чемпионов. Большую часть того матча "Брюгге" играл в меньшинстве после удаления Соболя.

А если вспомнить, как легко клуб с бельгийской Венеции победил бессменного чемпиона России "Зенит" - 2:1 в гостях и 3:0 дома, то становится совсем страшно за "Динамо". Однако надежда умирает последней. Пусть киевляне выйдут сегодня на поле с лозунгом: "Глаза боятся, а руки (в данном случае - ноги) - делают". Уже через два с хвостиком часа мы узнаем способны ли киевляне на подвиг.

Тем временем тренеры (главного тренера "Брюгге" нет в Киеве по причине болезни) объявили составы команд:

"Динамо" – Бущан – Кенджера, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Беседин

Запасные – Бойко, Нещерет, Шепелев, Леднев, Андриевский, Караваев, Родригеш, Сидклей, Ванат, Сирота, Супряга, Дуэлунд

"Брюгге" – Миньоле – Клинтон, Коссуну, Мехеле, Рикка – Баланта, Вормер, Дирар – де Кателере, Окереке, Дост

Запасные – Хорват, Фофана, Баджи, Ван Дер Бремпт, Де Кейпер, Фуакаля, Энгелс, Сервейс, Ден Кейбус

Интересная фамилия Клинтон в игрока "Брюгге". Вряд ли это родственник Билла или Хиллари.

Стало известно, что в полузащитника "Брюгге" Матса Ритса уже в Киеве обнаружили коронавирус и уже отправили в Бельгию.

Команды выходят на поле.

Игра началась!

2 мин "Динамо" попыталось сходить в атаку, но все закончилось аутом после паса Беседина.

4 мин. Пока сумбурная игра без явного преимущества одной из команд.

7 мин. Первая серьезная атака прошла у гостей. Дост сбросил после подачи с правого фланга на дальнюю штангу, но до удара в створ ворот дело не дошло.

11 мин. Показывают улыбающегося Луческу. Значит, все пока идет по плану.

14 мин. Не заостряют динамовцы. Пытаются сыграть как можно проще. Возможно, поэтому нет моментов?

18 мин. Дост пробил головой, но ударом это назвать сложно. Так толкнул в сторону ворот.

21 мин. Беседин и Шапаренко пытались по очереди пробить, но защитники все блокируют.

24 мин. Хозяева поля разыгрались и даже создали несколько намеков на опасность. Но не больше.

28 мин. Шапаренко получает предупреждение. Дернул за футболку и сбил Де Кетеларе.

31 мин. Штрафной заработали динамовцы, но Шапаренко засветил при подаче такую ​​свечу, никто не пошел замыкать.

33 мин. Рикка заработал желтую. Грубо сыграл против Цыганкова.

35 мин. Буяльский после паса от Кенджеры классно пробил головой, но мяч пролетел над самой перекладиной. Миньоле уже ничего бы не сделал.

38 мин. Болельщики гонят киевлян вперед. Необычно это на фоне пустых стадионов. Отвыкли уже.

42 мин. Успокоилась игра. Преимущественно в центре поля застревает мяч.

45 мин. Опять классная атака удалась киевлянам. Кенджьора вырезал в центр штрафной, а Буяльский пробил головой над перекладиной. Мог бы лучше ударить Виталий.

И сразу свисток на перерыв.

Вторую половину игры начали команды.

49 мин. Опасную стеночку разыграли гости, но Попов не дал выйти на ударную позицию Клинтону.

52 мин. Преимущество, которое намечалась в "Динамо" в конце первого тайма куда выветрилась. Фламандцы чаще владеют мячом.

55 мин. Де Кетеларе опасно прорывался по правому флангу, но передачу его перехватили киевляне.

59 мин. Немного закипели страсти, но арбитр успокоил Шапаренко и его оппонента.

61 мин. ГОЛ!!! Буяльский шикарным обводящим ударом с линии штрафной площадки открывает счет. Не допрыгнул Миньоле - 1:0. Мы впереди!

66 мин. Гол. "Брюгге". После подачи углового неизвестно куда побежал Бущан, потом остановился, а Мехеле спокойно пробил в пустые ворота 1:1. Вот так на ровном месте.

70 мин. "Брюгге" замены: Ван дер Бремпт и Баджи заменили Давида Окереке и Набиля Дирара.

73 мин. Киевляне отвечают заменами Де Пены на Родригеша и Шапаренко на Шепелева.

76 мин. Разладилась игра у киевлян после пропущенного мяча. Пошли потери.

82 мин. Караваев и Супряга вышли вместо Кенджеры и Беседина.

83 мин. Дост с трех метров бил головой, но, к счастью, перебросил ворота. Могли бы и проиграть.