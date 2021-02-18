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четверг, 18 февраля 2021 16:20

"Динамо" – "Брюгге" – 0:0 (Первый тайм)

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&quot;Динамо&quot; – &quot;Брюгге&quot; – 0:0 (Первый тайм)
Мирча Луческу сегодня надеется на своего лидера – Виктора Цыганкова. Фото "Динамо"

Добрый день!

Именно днем, а не вечером киевское "Динамо" примет сегодня в матче 1/16 Лиги Европы бельгийский "Брюгге" - действующего чемпиона и лидера первенства своей страны. Причина - морозы в Киеве.

Для киевлян это же лишь вторая официальная игра. Фламандцы пребывают в отличной форме - только чудо в виде перекладины на последних секундах матча с "Лацио" отделило их в декабре от 1/8 Лиги чемпионов. Большую часть того матча "Брюгге" играл в меньшинстве после удаления Соболя.

А если вспомнить, как легко клуб с бельгийской Венеции победил бессменного чемпиона России "Зенит" - 2:1 в гостях и 3:0 дома, то становится совсем страшно за "Динамо". Однако надежда умирает последней. Пусть киевляне выйдут сегодня на поле с лозунгом: "Глаза боятся, а руки (в данном случае - ноги) - делают". Уже через два с хвостиком часа мы узнаем способны ли киевляне на подвиг.

Тем временем тренеры (главного тренера "Брюгге" нет в Киеве по причине болезни) объявили составы команд:

"Динамо" – Бущан – Кенджера, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Беседин

Запасные – Бойко, Нещерет, Шепелев, Леднев, Андриевский, Караваев, Родригеш, Сидклей, Ванат, Сирота, Супряга, Дуэлунд

"Брюгге" – Миньоле – Клинтон, Коссуну, Мехеле, Рикка – Баланта, Вормер, Дирар – де Кателере, Окереке, Дост

Запасные – Хорват, Фофана, Баджи, Ван Дер Бремпт, Де Кейпер, Фуакаля, Энгелс, Сервейс, Ден Кейбус

Интересная фамилия Клинтон в игрока "Брюгге". Вряд ли это родственник Билла или Хиллари.

Стало известно, что в полузащитника "Брюгге" Матса Ритса уже в Киеве обнаружили коронавирус и уже отправили в Бельгию.

Команды выходят на поле.

Игра началась!

2 мин "Динамо" попыталось сходить в атаку, но все закончилось аутом после паса Беседина.

4 мин. Пока сумбурная игра без явного преимущества одной из команд.

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