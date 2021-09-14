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вторник, 14 сентября 2021 21:00

"Динамо" – "Бенфика" – 0:0 (Первый тайм)

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&quot;Динамо&quot; – &quot;Бенфика&quot; – 0:0 (Первый тайм)
Роман Яремчук помог одолеть "Спартак", а теперь взялся за киевское "Динамо". Фото: twitter.com/slbenfica_en

Добрый вечер!

Незаметно истек очередной футбольный год и Лига чемпионов возвращается в Украину. Второй сезон подряд киевское "Динамо" стартует в самом престижном клубном турнире континента. И, если прошлый год можно назвать реанимационным, то в нынешнем время сделать шаг вперед.

Сделать это будет очень трудно, потому что киевлянам не везет с группой. В прошлом году на фоне "Ювентуса" и "Барселоны" была сладкая булочка (пусть простит Сергей Ребров) в виде "Ференцвароша", то теперь мы сами превратились в сладкую булочку. Потому что три "Б" в группе - "Бавария", "Барселона" и "Бенфика" рассчитывают разжиться зачетными баллами именно в игре с нами.

Поэтому сегодняшний матч с "Бенфикой" - на самом деле грандиозное испытание. И укором всей динамовский системе будет наличие в составе гостей Романа Яремчука - воспитанника киевлян, который перешел в клуб в 10-летнем возрасте, а теперь играет за "Бенфику" потому, что родной клуб не сумел его раскрыть. .

Соперник сейчас на ходу - 5 подряд побед в чемпионате Португалии. Даже ничья с ним будет за счастье. Однако поле ровное, мяч - круглый. Через два часа мы будем знать, чего на самом деле стоит нынешнее "Динамо".

Время ознакомить вас со стартовыми составами команд:

"Динамо": Бойко – Миколенко, Сирота, Забарный, Кенджьора – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский – де Пена, Цыганков – Шкурин.

Запасные: Бущан, Нещерет, Шабанов, Караваев, Тымчик, Вербич, Шепелев, Леднев, Андриевский, Гармаш, Витиньо, Супряга.

"Бенфика": Влаходимос – Морато, Вертонген, Отаменди, Жилберто – Гримальдо, Вайгль, Жоау Мариу – Рафа Силва, Яремчук, Эвертон.

Запасные: Элтон, Нуньес, Мейте, Сеферович, Гонсалвеш, Пицци, Лазаро, Радоньич, Таарабт, Жедсон, Рамуш, Ферру.

Ну что же! Погнали! Матч начался!

2 мин. За две минуты игрового времени динамовцы даже не коснулись мяча.

4 мин. Рафа Силва прорвался по центру, но благодаря рикошета от Сироты мяч улетел на угловой.

Ещё один угловой подали португальцы. Бойко кулаком выбил мяч подальше.

8 мин. Буяльского зацепили у линии штрафной. Опасный стандарт для "Динамо".

9 мин. Шапаренко со штрафного под перекладину пробил, спас "Бенфику" вратарь! Угловой будет.

12 мин. А теперь Вертонген после углового намного выше перекладины направил мяч.

15 мин. Цыганков, накрутил пару соперников и получил по ногам.

17 мин. Миколенко простреливал вдоль линии ворот с фланга. Вертонген на угловой мяч перевёл.

22 мин. Силва на карточке. Сбил Шапаренко, сорвал атаку, получил жёлтую. Спорить не о чем.

25 мин. Цыганков на фланге сбил Эвертона.

В параллельной игре "Барселоны" и "Баварии" тоже ноли.

28 мин. Хороший был горизонтальный пас в центр на Шапаренко, пытался он войти в штрафную, но далеко от себя мяч отпустил. Защитники разобрались.

30 мин. Фланговый навес "Бенфики" прилетел прямо в руки Бойко.

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