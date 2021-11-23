"Динамо" – "Бавария" – 0:2 (Второй тайм)

Шупо-Мотинг на этот раз не выйдет на поле. Фото: EPA

Добрый вечер!

Как ни странно, но после трех поражений в Лиге чемпионов киевское "Динамо" до сих пор сохраняет шансы на еврокубковую весну. Для этого подопечным Луческу нужно победить в двух ближайших матчах.

Первый из них – против прошлогоднего триумфатора Лиги чемпионов мюнхенской "Баварии". Было время, когда великий тренер "Динамо" Валерий Лобановский на равных противостоял могущественному мюнхенскому клубу и даже побеждал его. А задача нынешнего скромнее – проиграть с меньшим счетом.

В этом украинцам решил помочь сам знаменитый клуб, часть невакцинированных игроков которого в очередной раз отправилась на самоизоляцию. Следовательно, боевого состава в "Баварии" не будет. Однако облегчит ли это жизнь киевлянам – большой вопрос. В последнее время подопечные Мирчи Луческу играют в Лиге чемпионов так, будто их главная задача – не проиграть с большим счетом. Дважды против "Барселоны" этот фокус удался, но игра чемпиона Украины оставила удручающее впечатление.

Честно говоря, никто сегодня не рассчитывает на пополнение очкового багажа, но забить хотя бы первый мяч в этой Лиге чемпионов динамовцы просто обязаны. А как оно получится – увидим через два часа.

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А теперь поговорим о стартовых составах команд:

"Динамо": Бущан, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Миколенко, Забарный, Буяльский, Сирота, Шкурин, Кенджера.

Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Эрик Рамирес, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витиньо, Кулач, Антюх.

"Бавария": Нойер, Павар, Горетцка, Левандовски, Сане, Коман, Дэвис, Люка Эрнандес, Куасси, Толиссо, Мюллер.

Запасные: Ульрах, Фрюхтль, Ричардс, Сарр, Марк Рока, Тилльман

А снегу-снегу белого насыпала зима! Как играть в таких условиях?

Игра началась!

2 мин. Баварцы провели первую атаку, но Сане завозился с мячом.

4 мин. Очередной дурак выскочил на поле. Его как раз ловят.

6 мин. Голевая атака была у "Динамо". Миколенко прошел по левому флангу и прострелил. Шкурин до мяча не дотянулся. Ох, жалко!

9 мин. Атакой на атаку отвечают команды. Видимо, в Луческу решили не отсиживаться в обороне.

11 мин. Угловой разыграли динамовцы. Пока не очень удачно.

14 мин. Гол! Левандовски! Красиво поймал Роберт отскок и пробил в падении бисклетой. 0:1!

18 мин. Растерянный Цыганков во время атаки "Баварии" отправляет мяч на угловой.

22 мин. Скисли динамовцы и прижались к своим воротам.

23 мин. Выбежал в атаку Шкурин, но ни ударить, ни отдать не смог. Так после перерыва можно снова увидеть Гармаша.

27 мин. Два подряд угловых подали гости, а хозяева ответили острой контратакой с участием Цыганкова и Буяльского. Однако Нойер опередил всех.

29 мин. Вот момент! Цыганков и Буяльский разыграли красивую атаку, Нойер махнул ногой мимо мяча и тот тихонько докатился до стойки и ударился в нее. А гола нет!

32 мин. Шапаренко получает длинную карточку за удар сзади по ногам.

35 мин. Есть удар в створ. Цыганков пробил, Нойер как-то неловко поймал.

38 мин. Буяльский хорошо открылся под пас Цыганкова, но удар заблокировали защитники.

40 мин. На пенальти претендовали киевляне после падения Буяльского, но турецкий рефери был неприступным. Дальше продолжается игра.

42 мин. 0:2 Мюллер пропустил мяч на Комана и тот ударил точно под дальнюю штангу. Снова красиво!

45 мин. Бущан вытащил обводной удар Толиссо.

Перерыв

Ну не пророк ли я? Гармаш и Витиньо готовятся выйти на поле. Очевидно вместо Шкурина и Де Пены.

47 мин. Шапаренко вывалился на ворота Нойера и не пробил в полупустые ворота, а отдал вдоль и попал в лежащего Нойера.

50 мин. Перспективный прострел Сидорчука прерывает вратарь "Баварии".

52 мин. Сарр получает желтую за фол на Буяльском. Шапаренко пробы выше ворот.

55 мин. Во всех противоречивых ситуациях арбитры свистят в пользу баварского суперклуба. Ну, так можно побеждать.

59 мин. Гости снова перехватили инициативу. Дэвис пробил неточно.

63 мин. Сидорчук жестко обрезался на чужой половине поля, но на этот раз простили немцы.

66 мин. Длинный розыгрыш мяча баварцами прерывается короткими и быстрыми контратаками киевлян, однако редко завершающихся остротой.