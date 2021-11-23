"Динамо" – "Бавария" – 0:0 (Первый тайм)

Шупо-Мотинг на этот раз не выйдет на поле. Фото: EPA

Добрый вечер!

Как ни странно, но после трех поражений в Лиге чемпионов киевское "Динамо" до сих пор сохраняет шансы на еврокубковую весну. Для этого подопечным Луческу нужно победить в двух ближайших матчах.

Первый из них – против прошлогоднего триумфатора Лиги чемпионов мюнхенской "Баварии". Было время, когда великий тренер "Динамо" Валерий Лобановский на равных противостоял могущественному мюнхенскому клубу и даже побеждал его. А задача нынешнего скромнее – проиграть с меньшим счетом.

В этом украинцам решил помочь сам знаменитый клуб, часть невакцинированных игроков которого в очередной раз отправилась на самоизоляцию. Следовательно, боевого состава в "Баварии" не будет. Однако облегчит ли это жизнь киевлянам – большой вопрос. В последнее время подопечные Мирчи Луческу играют в Лиге чемпионов так, будто их главная задача – не проиграть с большим счетом. Дважды против "Барселоны" этот фокус удался, но игра чемпиона Украины оставила удручающее впечатление.

Честно говоря, никто сегодня не рассчитывает на пополнение очкового багажа, но забить хотя бы первый мяч в этой Лиге чемпионов динамовцы просто обязаны. А как оно получится – увидим через два часа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луческу убедился, что ему далеко до Лобановского

А теперь поговорим о стартовых составах команд:

"Динамо": Бущан, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Миколенко, Забарный, Буяльский, Сирота, Шкурин, Кенджера.

Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Эрик Рамирес, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витиньо, Кулач, Антюх.

"Бавария": Нойер, Павар, Горетцка, Левандовски, Сане, Коман, Дэвис, Люка Эрнандес, Куасси, Толиссо, Мюллер.

Запасные: Ульрах, Фрюхтль, Ричардс, Сарр, Марк Рока, Тилльман

А снегу-снегу белого насыпала зима! Как играть в таких условиях?

Игра началась!