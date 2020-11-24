"Динамо" – "Барселона" (Live)

 
Ексклюзивы
1/5
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 495
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 702
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2214
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 693
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1710
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6237
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 738
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 693
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 558
Фото
Все фото
5
16
10
11
5
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Видео
Все видео
Руководителя стадиона "Десны" избили и бросили в мусорный бак
Руководителя стадиона "Десны" избили и бросили в мусорный бак
"Динамо" могло привезти ничью из Барселоны
"Динамо" могло привезти ничью из Барселоны
Неудачи испанских грандов и неудержимый Роналду: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Неудачи испанских грандов и неудержимый Роналду: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Дубль Ибрагимовича принес победу "Милану" над "Наполи"
Дубль Ибрагимовича принес победу "Милану" над "Наполи"
Заштатный румынский футболист забил гол года ударом скорпиона
Заштатный румынский футболист забил гол года ударом скорпиона
Интервью
1/5
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 99
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 72
"Власть может ускорить евроинтеграцию или будет сметена" - Евгений Дикий
"Власть может ускорить евроинтеграцию или будет сметена" - Евгений Дикий
Просмотров: 252
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 144
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1638
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
24 ноября 2020
Просмотров: 153
Злата
На початку 2012 року мені довелося переїхати зі столиці в рідне містечко. Занедужала мати. Їй треба було видалити жовчний міхур. Мала вже 70, тому ...
вторник, 24 ноября 2020 21:00

"Динамо" – "Барселона" (Live)

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; – &quot;Барселона&quot; (Live)
Томаш Кенджера будет иметь много работы против "Барселоны". Фото Рейтер

Добрый вечер!

Киевское "Динамо" имеет шанс сегодня если не вернуть интригу в своей группе Лиги чемпионов, то хотя бы громко заявить о себе. Соперник киевлян в четвертом туре - знаменитая на весь мир "Барселона". И хотя каталонцы приехали без своих главных звезд - Месси, Де Йонга, Фати, Пике, но "Барселона" есть "Барселона" даже в таком составе.

С турнирной точки зрения матч имеет слабое значение. Вместе с "Ювентусом" каталонцы фактически забронировали себе место в 1/8 финала. Киевляне ведут заочную борьбу за путевку в Лигу Европы с венгерским "Ференцварошем".

И хотя все расклады и ставки букмекеров не в нашу пользу, но, кажется, давно мы не побеждали каталонцев? Команда в Кумана сейчас не впечатляет и, если не победить их сейчас, то когда еще?

"Разум дан человеку для того, чтобы он знал, что жить одним разумом нельзя", - писал Ремарк. - Человек живет сердцем ". Разум говорит нам, что даже ослабленная "Барселона" значительно сильнее "ковидного" "Динамо". Но надежда на благоприятный итог матча теплится в наших сердцах. Смогла же сборная Украины победить Испанию. Так почему "Динамо" не может повторить этот подвиг?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" могло привезти ничью из Барселоны

Автор: Юрий Стригун
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" – "Барселона" (Live)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

Почти 150 тыс. украинцев собрались на майдане Независимости

В Донецкой области освободили село

Турки сбили российский военный самолет

Откуда происходит человек: опубликовали труд Дарвина

Стартовал выпуск Honda "для свиданий"

Вышел сериал о Муссолини

Бывший министр погиб в тюрьме

"Казаки покорно принимают заслуженное ярмо на свои шеи" - поляки приняли ухвалу

Самое читаемое
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних &quot;зачистках&quot; Минска
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних "зачистках" Минска
 Просмотров: 49204
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки Просмотров: 21312
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
10
 Просмотров: 12339
В гипермаркете Киева оборвался лифт, есть погибшие
В гипермаркете Киева оборвался лифт, есть погибшие Просмотров: 9747
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой 1 Просмотров: 8316
Спорт
"Манчестер Сити" готов предложить Месси контракт на 10 лет
"Манчестер Сити" готов предложить Месси контракт на 10 лет Просмотров: 81
Сабо раскритиковал Вербича
Сабо раскритиковал Вербича Просмотров: 117
Гвардиола дал характеристику Зинченко
Гвардиола дал характеристику Зинченко Просмотров: 720
"Недооцениваешь соперника - получишь под зад" - защитник "Шахтера" о победе над" Реалом "
"Недооцениваешь соперника - получишь под зад" - защитник "Шахтера" о победе над" Реалом " Просмотров: 126
Монфис показал фото со Свитолиной
Монфис показал фото со Свитолиной Просмотров: 252
Больше всего комментируют
5
"Слуга народа" находится на грани раскола
5
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
4
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
3
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
3
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
Голосов: 157
Голосование Кто выиграет первый круг УПЛ?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтер"
Просмотреть