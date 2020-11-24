"Динамо" – "Барселона" (Live)

Томаш Кенджера будет иметь много работы против "Барселоны". Фото Рейтер

Добрый вечер!

Киевское "Динамо" имеет шанс сегодня если не вернуть интригу в своей группе Лиги чемпионов, то хотя бы громко заявить о себе. Соперник киевлян в четвертом туре - знаменитая на весь мир "Барселона". И хотя каталонцы приехали без своих главных звезд - Месси, Де Йонга, Фати, Пике, но "Барселона" есть "Барселона" даже в таком составе.

С турнирной точки зрения матч имеет слабое значение. Вместе с "Ювентусом" каталонцы фактически забронировали себе место в 1/8 финала. Киевляне ведут заочную борьбу за путевку в Лигу Европы с венгерским "Ференцварошем".

И хотя все расклады и ставки букмекеров не в нашу пользу, но, кажется, давно мы не побеждали каталонцев? Команда в Кумана сейчас не впечатляет и, если не победить их сейчас, то когда еще?

"Разум дан человеку для того, чтобы он знал, что жить одним разумом нельзя", - писал Ремарк. - Человек живет сердцем ". Разум говорит нам, что даже ослабленная "Барселона" значительно сильнее "ковидного" "Динамо". Но надежда на благоприятный итог матча теплится в наших сердцах. Смогла же сборная Украины победить Испанию. Так почему "Динамо" не может повторить этот подвиг?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" могло привезти ничью из Барселоны