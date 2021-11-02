"Динамо" – "Барселона" (Live)

В первом матче киевляне минимально уступили каталонцам. Фото: Reuters

Добрый вечер!

"Тварь я дрожащая или право имею?". Именно под этим раскольниковским девизом предстоит матч киевского "Динамо" против "Барселоны" в Лиге чемпионов.

Каталонцы нынешние – самая слабая команда за все время. Клуб валится и в Лиге чемпионов и в чемпионате Испании. Он фактически без тренера, без цели, без руля и парусов.

Еще год назад эта фраза считалась кощунственной, но сейчас уже всем надоел испуганный футбол Мирчи Луческу – без прогресса, без души и без надежды. В конце концов именно мы – самый титулованный футбольный клуб Восточной Европы, за который выступали три обладателя "Золотого мяча". А играем так, словно впервые попали в Лигу чемпионов: в первом тайме пытаемся отбиться, а во втором надеемся на контратаки. Заканчивается все плачевно – избиением и разгромом. Может, не стоит позориться, а попробовать сразу играть в футбол?

Особенно против нынешней "Барселоны".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" не смогло завоевать очки в матче с кризисной "Барселоной"

А вот и составы команд. Смотрите, анализируйте, угадывайте, в какой футбол будет играть сегодня Луческу.

"Динамо": Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Кенджера, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Буяльский, Гармаш

Запасные: Бойко, Бурда, Шабанов, Тымчик, Шепелев, Андриевский, Вербич, Леднев, Антюх, Витиньо, Рамирес, Шкурин

"Барселона": Тер Стеген, Альба, Гарсия, Лангле, Мингеса, Бускетс, Гонсалес, Френки де Йонг, Гави, Фати, Депай

Запасные: Нето, Пенья, Дест, Умтити, Бальде, Араухо, Санс, Демир, Пуч, Люк де Йонг, Дембеле, Коутиньо