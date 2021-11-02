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вторник, 02 ноября 2021 21:04

"Динамо" – "Барселона" – 0:0 (Перерыв)

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&quot;Динамо&quot; – &quot;Барселона&quot; – 0:0 (Перерыв)
В первом матче киевляне минимально уступили каталонцам. Фото: Reuters

Добрый вечер!

"Тварь я дрожащая или право имею?". Именно под этим раскольниковским девизом предстоит матч киевского "Динамо" против "Барселоны" в Лиге чемпионов.

Каталонцы нынешние – самая слабая команда за все время. Клуб валится и в Лиге чемпионов и в чемпионате Испании. Он фактически без тренера, без цели, без руля и парусов.

Еще год назад эта фраза считалась кощунственной, но сейчас уже всем надоел испуганный футбол Мирчи Луческу – без прогресса, без души и без надежды. В конце концов именно мы – самый титулованный футбольный клуб Восточной Европы, за который выступали три обладателя "Золотого мяча". А играем так, словно впервые попали в Лигу чемпионов: в первом тайме пытаемся отбиться, а во втором надеемся на контратаки. Заканчивается все плачевно – избиением и разгромом. Может, не стоит позориться, а попробовать сразу играть в футбол?

Особенно против нынешней "Барселоны".

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А вот и составы команд. Смотрите, анализируйте, угадывайте, в какой футбол будет играть сегодня Луческу.

"Динамо": Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Кенджера, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Буяльский, Гармаш

Запасные: Бойко, Бурда, Шабанов, Тымчик, Шепелев, Андриевский, Вербич, Леднев, Антюх, Витиньо, Рамирес, Шкурин

"Барселона": Тер Стеген, Альба, Гарсия, Лангле, Мингеса, Бускетс, Гонсалес, Френки де Йонг, Гави, Фати, Депай

Запасные: Нето, Пенья, Дест, Умтити, Бальде, Араухо, Санс, Демир, Пуч, Люк де Йонг, Дембеле, Коутиньо

Однако слова словами, а игра началась!

3 мин. Пока гости не дают динамовцам даже прикоснуться к мячу.

4 мин. Депай бил с 7 метров, но успели киевляне заблокировать удар. Невеселое начало.

7 мин. Вынудили хозяева отдать мяч Тер Стегену. А потом даже атаковали левым фангом Караваева.

10 мин. Каждая атака гостей приводит к большему или меньшему пожару в штрафной динамовцев. Пока отбиваемся.

14 мин. Несколько выровняли игру киевляне и даже пытаются переходить на чужую половину поля.

16 мин. Снова очень трусливо и медленно выбегает в контратаки "Динамо". Такое впечатление, что ждут пропущенный мяч. И даже зрители не могут расшевелить это болото.

21 мин. Гарсия у гостей зарабатывает желтую карточку за грубый фол против Де Пены.

24 мин. Момент! Гармаш с Цыганковым прорвались по флангу, Виктор выкатил под удар Шапаренко, но удар у Николая не получился. Жаль!

26 мин. А в следующей атаке Де Пена хорошо пробил, но Тер Штеген доказал, что он не зря ест хлеб в Барселоне.

28 мин. Шапаренко вывалился под углом на ворота гостей, но пробил рядом со штангой. Уже лучше, но забить не удается.

32 мин. Лангле попадает в штангу наших ворот, но делает это из явного офсайда.

36 мин. Снова гости надолго закрыли "Динамо" на нашей половине поля. Пока без явных моментов у каталонцев.

39 мин. Трудно сегодня игрокам испанского гранда удается сдерживать Шапаренко. Снова сбили Николая.

42 мин. Нико Гонсалес очень опасно бил головой, но мяч застрял в ногах многочисленных защитников.

45 мин. Буяльского награждает арбитр горчичником. И перерыв у нас.

В параллельном матче "Бавария" прогнозируемо побеждает "Бенфику" - 2:1.

Возобновилась игра в Киеве.

47 мин. Гави заработал желтую на Караваеве.

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ноября

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