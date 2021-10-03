"Динамо" — "Шахтер" (Live)

В матче за Суперкубок Исмаили травмировал Матвиенко. Фото: "Шахтер"

Добрый вечер!

Прошло каких-то 11 дней с матча на Суперкубок, а "Динамо" и "Шахтер" готовы провести новую встречу - на этот раз в чемпионате. После 9 туров "Динамо" опережает горняков на 3 балла - 25 против 22.

"Шахтер" подходит к встрече с серьезной потерей - надолго вылетел форвард Ласина Траоре. Однако специалисты как раз отдают предпочтение дончанам. Они, похоже, вышли из кризиса и матч с "Интером" это подтвердит. Зато киевляне безвольным проигрышем "Баварии" настроили своих фанатов на пессимистический лад.

Хотя "Баварии" проигрывают все - ничего удивительного в этом нет.

Страсти будут закипать и от взаимоотношений соперников. Даже в последнем очном поединке не обошлось без скандалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" легко обыграл "Динамо"

Команды уже объявили стартовые составы:

"Динамо": Бущан – Караваев, Забарный, Сирота, Кенджера – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский – Де Пена, Цыганков – Витиньо.

Запасные: Бойко, Шабанов, Тымчик, Леднев, Андриевский, Гармаш, Антюх, Шкурин, Супряга.

"Шахтер": Пятов – Матвиенко, Марлон, Кривцов, Додо – Степаненко, Майкон – Соломон, Патрик, Марлос – Педриньо.

Запасные: Трубин, Конопля, Корниенко, Бондарь, Маркос Антонио, Тете, Мудрик, Судаков, Сикан.