"Динамо" — "Шахтер" (Live)

Добрый вечер!
Прошло каких-то 11 дней с матча на Суперкубок, а "Динамо" и "Шахтер" готовы провести новую встречу - на этот раз в чемпионате. После 9 туров "Динамо" опережает горняков на 3 балла - 25 против 22.
"Шахтер" подходит к встрече с серьезной потерей - надолго вылетел форвард Ласина Траоре. Однако специалисты как раз отдают предпочтение дончанам. Они, похоже, вышли из кризиса и матч с "Интером" это подтвердит. Зато киевляне безвольным проигрышем "Баварии" настроили своих фанатов на пессимистический лад.
Хотя "Баварии" проигрывают все - ничего удивительного в этом нет.
Страсти будут закипать и от взаимоотношений соперников. Даже в последнем очном поединке не обошлось без скандалов.
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Команды уже объявили стартовые составы:
"Динамо": Бущан – Караваев, Забарный, Сирота, Кенджера – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский – Де Пена, Цыганков – Витиньо.
Запасные: Бойко, Шабанов, Тымчик, Леднев, Андриевский, Гармаш, Антюх, Шкурин, Супряга.
"Шахтер": Пятов – Матвиенко, Марлон, Кривцов, Додо – Степаненко, Майкон – Соломон, Патрик, Марлос – Педриньо.
Запасные: Трубин, Конопля, Корниенко, Бондарь, Маркос Антонио, Тете, Мудрик, Судаков, Сикан.
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