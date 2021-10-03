"Динамо" — "Шахтер" — 0:0 (Перерыв)

В матче за Суперкубок Исмаили травмировал Матвиенко. Фото: "Шахтер"

Добрый вечер!

Прошло каких-то 11 дней с матча на Суперкубок, а "Динамо" и "Шахтер" готовы провести новую встречу - на этот раз в чемпионате. После 9 туров "Динамо" опережает горняков на 3 балла - 25 против 22.

"Шахтер" подходит к встрече с серьезной потерей - надолго вылетел форвард Ласина Траоре. Однако специалисты как раз отдают предпочтение дончанам. Они, похоже, вышли из кризиса и матч с "Интером" это подтвердит. Зато киевляне безвольным проигрышем "Баварии" настроили своих фанатов на пессимистический лад.

Хотя "Баварии" проигрывают все - ничего удивительного в этом нет.

Страсти будут закипать и от взаимоотношений соперников. Даже в последнем очном поединке не обошлось без скандалов.

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Команды уже объявили стартовые составы:

"Динамо": Бущан – Караваев, Забарный, Сирота, Кенджера – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский – Де Пена, Цыганков – Витиньо.

Запасные: Бойко, Шабанов, Тымчик, Леднев, Андриевский, Гармаш, Антюх, Шкурин, Супряга.

"Шахтер": Пятов – Матвиенко, Марлон, Кривцов, Додо – Степаненко, Майкон – Соломон, Патрик, Марлос – Педриньо.

Запасные: Трубин, Конопля, Корниенко, Бондарь, Маркос Антонио, Тете, Мудрик, Судаков, Сикан.

Игра началась!

2 мин. Осторожно начинают команды. Особенно бдительны в обороне киевляне.

5 мин. Витиньо запрессинговал Кривцова и нарушил правила при этом.

8 мин. Динамовцы подолгу контролировали мяч пока не ошибся Забарный.

10 мин. Стойка !! Де Пена прорвался с боями по правому флангу и попал в штангу! Буяльский не смог добавить.

14 мин. "Динамо", как ни странно, больше владеет мячом и больше атакует.

18 мин. Степаненко опасно пробивал после углового, но Бущан парировал.

21 мин. Горняки перехватили инициативу, теперь они больше с мячом.

24 мин. Караваев решил размять Пятова ударом издалека и таки размял.

26 мин. Марлон получил желтую за фол против Витиньо.

27 мин. Витиньйо пробивал издали, но пока не впечатлил своим ударом.

29 мин. Марлос пробивал значительно лучше, но тоже не попал.

31 мин. После углового мяч заметался в штрафной киевлян, но отразились динамовцы.

34 мин. Алан Патрик отмахнулся локтем от Сидорчука, но арбитр не считал, что фол тянет на желтую карточку.

37 мин. Матвиенко грубо врезается в Цыганкова и несколько секунд отдыхал на поле Виктор.

40 мин. Витиньйо развернулся, пробил. Немного лучше чем в прошлый раз.

41 мин. Пятов после рикошета от Кривцова спасает дончан от гола.

44 мин. Еще один классный момент у киевлян. Партнеры вывели на удар Витиньо, тот ворвался в штрафную и бил по диагонали, но снова и снова выше ворот. Ему бы в регби играть!

И сразу на перерыв свистит арбитр.