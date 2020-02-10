Диагноз с переломом руки Далакяна подтвердился

Артем Далакян победил своего соперника благодаря решению судей. Фото: из открытых источников

В субботу чемпион мира WBA в флайвейте (до 50,8 кг) Артем Далакян отстоял свой титул, победив решением судей венесуэльца Хосбере Переса.

Сразу после боя его промоутер Юрий Рубан заявил, что украинец уже во втором раунде повредил руку. Пресс-служба компании "Union Boxing Promotion" попросила Юрия Георгиевича уточнить характер травмы Артема.

"К сожалению, буквально сегодня диагноз подтвердился, у нашего чемпиона сломана правая рука, - сообщил Юрий Рубан. - Считаю, что Артем обнаружил настоящие бойцовские качества, ведь в течение 10 раундов боксировал со сломанной рукой. Сразу после боя доктор наложил ему гипс. Ближайшие недели восстанавливать руку. Когда станем четко понимать сроки восстановления, определим дальнейшую стратегию продвижения боксерской карьеры Артема. Хотим организовать ему большой бой за объединение титулов ".

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Артем Далакян - украинский боксер, действующий чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе. В 2018 году в Инглвуд (Калифорния) Артем завоевал вакантный титул чемпиона WBA в легчайшем весе, выиграв бой у американца Брайана Вилория. Уже третий раз смог защитить свой пояс.