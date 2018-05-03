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пятница, 04 мая 2018 00:00

Девушка-боец едва не задушила американского военного

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Девушка-боец едва не задушила американского военного
Боец смешанного стиля Пейдж Ванзант показала удушающий прием на военном.Фото: MMABoxing

Боец смешанного стиля (ММА) Пейдж Ванзант во время выступления перед американскими военными показала на одном из добровольцев, как проводить удушающий прием.

Ванзант попросила одного из присутствующих на демонстрации военных подняться на сцену, чтобы на нем провести удушение, сообщает TMZ.

Комментируя свои движения, спортсменка обхватила мужчину за шею, после чего он упал на пол, потеряв сознание. Боец Макс Холлоуэй, который стоял с ней на сцене, подбежал к военному и привел его в чувство.

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10 апреля портал Mmafighting опубликовал выдержки из автобиографии Ванзант, в которой она рассказала о неприятной истории, которая произошла с ней в возрасте 14 лет.

В период юности, которую она провела в штате Орегон, на одной из вечеринок знакомые напоили девушку и изнасиловали ее. "Единственное, что мне осталось - это молиться, чтобы все закончилось как можно быстрее. После этой ситуации я постоянно подвергалась травле среди сверстников и даже всерьез задумалась о суициде" - призналась Ванзант.

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