Девушка Зинченко подорвала сеть откровенным фото в черном белье

Пока игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко готовится к матчу против "Эвертона", его любимая спровоцировала волну комплиментов в свой адрес.

Власть Седан опубликовала в Instagram фото в необычном для себя образе.

На фоне городского пейзажа девушка позирует в черной спортивной белье и кожаном плаще. Такая комбинация выглядит очень жарко.

Автор: instagram Влада Сэдан в черном белье

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парень Свитолиной поразил розыгрышем на турнире в Китае

Александр Зинченко, покоривший сердце красавицы, пропустил 2 последних матча "горожан" (погром Уотфорда в АПЛ и победа над Престоном в Кубке лиги). В текущем сезоне АПЛ 22-летний игрок провел 5 поединков.