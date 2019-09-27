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пятница, 27 сентября 2019 12:46

Девушка Зинченко подорвала сеть откровенным фото в черном белье

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Пока игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко готовится к матчу против "Эвертона", его любимая спровоцировала волну комплиментов в свой адрес.

Власть Седан опубликовала в Instagram фото в необычном для себя образе.

На фоне городского пейзажа девушка позирует в черной спортивной белье и кожаном плаще. Такая комбинация выглядит очень жарко.

Автор: instagram
  Влада Сэдан в черном белье
Влада Сэдан в черном белье

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Александр Зинченко, покоривший сердце красавицы, пропустил 2 последних матча "горожан" (погром Уотфорда в АПЛ и победа над Престоном в Кубке лиги). В текущем сезоне АПЛ 22-летний игрок провел 5 поединков.

https://football24.ua
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