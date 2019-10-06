Деревянченко проиграл Головкину титульный бой в Нью-Йорке

Деревянченко все испортил первый раунд

Украинец Сергей Деревьянченко проиграл титульный бой в Нью-Йорке боксеру из Казахстана Геннадий Головкину. Все трое судей отдали предпочтение сопернику - 114-113, 114-113 и 115-112.

Сергей пропустил тяжелый удар в первом же раунде, побывав в нокдауне. Затем постепенно выровнял бой. Но в 7-8 раундах снова много пропускал.

Заключительная часть боя была за украинцем. Начиная с 9 раунда он мощно стартовал, но сбить с ног Головкина не удавалось. В 11 раунде боксеры взяли передышку, а в заключительном устроили на ринге настоящую рубку. Однако ответить нокдауном на пропущенный в первом раунде удар Деревьянченко не сумел. Судьи были неумолимы - победа Головкина.

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Вчера в Броварах украинский боксер легкого веса Денис Беринчик победил мексиканца Патрисио Морено единогласным решением судей.