Дебютант езона выиграл гонку преследования

Легрейд опережал Бе в двух последних гонках. Фото: Global Look Press

Норвежец Стурла Легрейд выиграл гонку преследования на последнем этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде. Вторым был еще один представитель Норвегии Иоханнес Бе, а третьим - итальянец Лукас Хофер.

Украинец Дмитрий Пидручный стартовал на 34-ой позиции, а прибежал 13-ым. Улучшили результаты и другие наши спортсмены. Богдан Цымбал финишировал 33-им, а Антон Дудченко - 37.

Судьба победителя Кубка мира определится завтра. В гонке с массового старта дебютант нынешнего сезона Легрейд и победитель прошлого Бе выяснят, кому из них достанется Большой хрустальный глобус.

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Сегодня в Эстерсунде уже состоялась гонка преследования у женщин, которую выиграла норвежка Ройселанд. Ни одна из украинок в борьбу за медали не вмешалась.