Дебют Свитолиной на турнире в Китае перенесли

Свитолина не смогла начать выступления в Китае из-за плохой погоды

Плохая погода не позволила лучшей украинской теннисистке Элина Свитолина отметить победой свой день рождения.

В четверг, 12 сентября, знаменитая одесситка должна была играть свой первый матч на турнире в Чжэнчжоу, но дождь помешал этому.

На 13 сентября были перенесены и все другие матчей одиночных соревнований, а матч плен Герцог и первой сеяной Плишкова был прерван во втором сете.

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Свитолина на прошлом розыгрыше Открытого чемпионата США дошла до полуфинала, в котором уступила Серене Уильямс, и на сегодняшний день является третьей ракеткой мира.