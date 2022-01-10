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понедельник, 10 января 2022 14:24

Дебют Миколенко в Премьер-Лиге снова откложили

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Дебют Миколенко в Премьер-Лиге снова откложили
Миколенко не сможет дебютировать в Премьер-Лиге завтра. Фото: "Эвертон"

Матч чемпионата Англии между "Эвертоном" и "Лестером" 11 января не состоится по решению руководства Лиги.

Совет английской Премьер-Лиги вынес решение повторно перенести поединок 18-го тура чемпионата Англии между "Эвертоном" и "Лестером", который изначально должен был состояться еще 19 декабря 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт "Лис".

Такой вердикт озвучили после того, как "Лестер" объявил, что нет возможности набрать на этот матч минимально необходимое количество игроков - 13 полевых и одного вратаря. Причины сразу три - эпидемия COVID-19, травмы и участие нескольких исполнителей в Кубке африканских наций.

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Матч перенесут, а дату проведения сообщат позднее. Таким образом, дебют украинского защитника Виталия Миколенко, выступающего за "Эвертон", в АПЛ отложили.

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