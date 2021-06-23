Де Дзерби отказался от экс-защитника сборной Украины

ергей Болбат был игроком ротации "Шахтера". Фото: УАФ

Бывший защитник сборной Украины 28-летний Сергей Болбат покинет "Шахтер".

Футболист не входит в планы нового наставника команды Роберто Де Дзерби, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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Новый главный тренер "горняков" взял на сборы 37 футболистов. Позже к команде присоединятся представители сборной Украины.

В списке футболистов, уехавших в Австрию, нет Болбата. Футболист в ближайшее время покинет донецкую команду и следующий сезон проведет в другом коллективе.

Контракт Сергея Болбата с "Шахтером" действует до лета 2022 года. Футболист является воспитанником "Шахтера". На правах аренды выступал в Бельгии. В прошлом сезоне Болбат провел за "Шахтер" восемь матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €1,5 млн. В активе футболиста пять матчей за сборную Украины. Андрей Шевченко вызвал его на игры отбора к Евро.