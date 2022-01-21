"Даже в своем худшем состоянии я все равно его побил" - Льюис вспомнил победу над Кличко

Леннокс Льюис и Виталий Кличко. Фото: Тwitter.com/DAZNBoxing

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис признался, что был плохо готов к поединку против Виталия Кличко.

Даже находясь не в лучшем физическом тонусе, Льюис смог одержать победу над украинцем.

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"Единственное сражение, к которому я на самом деле не был готов, - это поединок с Кличко. Дело в том, что он вытащил меня сразу после боя с Тайсоном. У нас было прекрасное Рождество, мы прекрасно провели несколько месяцев в отпуске.

Когда я вернулся, я не должен был начинать с него. Но он обошел очередь, и я сражался с ним. Этот парень уже готовился ко мне. Но даже в своем худшем состоянии я все равно избил его", – цитирует Льюиса Fightnews.info.

Летом 2003 года Льюис победил Кличко техническим нокаутом в шестом раунде после того, как рефери остановил бой из-за рассечения на брови у Виталия. К моменту остановки поединка украинец лидировал на судейских записках.