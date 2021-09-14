"Даже не думал выступать за другую сборную" - Верняев не планирует смену гражданства

Олег Верняев принес Украине "золото" на Играх в Рио. Фото: REUTERS

Олимпийский чемпион 27-летний Олег Верняев не планирует отказывается от украинского гражданства.

Украинский гимнаст на своей странице в Instagram обратился к общественности после информации о возможных выступления за другую страну.

"В связи с последними новостями, хотел бы внести коррективы в заголовках наших СМИ.

Как всегда, с моих слов донесли не всю информацию, которую я говорил, поэтому сейчас в нескольких предложениях выскажу свое мнение.

Во-первых, я родился в Украине, в моем родном городе Донецке и на Олимпийских играх в Рио 2016 года, я поднимал флаг своей страны. Я не собираюсь шантажировать кого-то своим переходом в другую страну и даже не думал об этом, тем более, с моей ситуацией с отстранением.

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Я понимаю, что мои слова перевернули с "ног на голову" для гласных заголовков. Я освещал события внутри нашей сборной, а мои слова перекрутили и выставили из позорного стороны.

Во-вторых, почему не было сказано, что при поддержке Президента и министерства поддерживают спорт и развивают его?

Если взять конкретно спортивную гимнастику, нам приобрели именно тот ковер, который нам был нужен на Олимпийских играх в Токио, который стоит очень много. И при этом на олимпийской базе "Конча-Заспа" строится новый зал для спортивной гимнастики и других видов спорта.

Я надеюсь, что моя ситуация с дисквалификацией решится и я смогу вернуться в тренировочный зал и бок о бок с нашим тренерским штабом и молодыми, перспективным ребятами в сборной подготовиться к Олимпийским Играм в Париже 2024 вернув те традиции в спортивной гимнастике, когда мы ни разу не возвращались с Олимпийских игр без медалей ", - написал Верняев.

Олег Верняев - украинский гимнаст, олимпийский чемпион 2016 года на брусьях, чемпион мира 2014 года на брусьях, шестикратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европейских игр. В конце 2020 Верняева отстранили от соревнований. А в начале лета 2021 его дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга.