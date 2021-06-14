"Даже мои коты знают, что Марлос не умеет отбирать" - Леоненко

Марлос выступает за "Шахтер" восемь лет. Фото: ФК "Шахтер"

Бывший игрок сборной Украины и киевского "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал лидеров сборной Украины.

По словам Леоненко, Александр Зинченко, Руслана Малиновский и Марлос не умеют отбирать мячи, а только играют на атаку.

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"Вместо Александра Зубкова вышел Марлос, даже мои коты знают, что он не умеет отбирать. Как говорит мой друг Владимир Бессонов (легенда "Динамо". - Gazeta.ua), тревогу бью уже не знаю сколько. Малиновский и Зинченко не умеют отбирать. Они хороши в атаке. А здесь надо другое.

Марлос давно не отбирает, в "Шахтере" тоже. Здесь Андрей Шевченко виноват. Он точно знает, что Марлос не лучший в отборе", - сказал Леоненко.

В стартовом матче Евро-2020/21 Украина проиграла Нидерландам - ​​2:3. 17 июня национальная команда сыграет против Северной Македонии. Начало игры в 16:00. В другом матче группы Австрия победила Македонию - 3:1.