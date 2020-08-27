"Давно не видел Суркиса таким счастливым" - Андронов

Игорь Суркис и Мирча Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Российский журналист Алексей Андронов прокомментировал победу киевского "Динамо" над донецким "Шахтером" в Суперкубке Украины.

Андронов считает, что с приходом Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо" шансы киевлян на выход в Лигу чемпионов существенно выросли.

"Таким счастливым я уже давно не видел Игоря Суркиса. Наверное, последний раз это было, когда при Реброве команда выиграла звание чемпиона. Думаю, в матче с "Шахтером" "Динамо"очень хорошо показало то, за что Луческу приглашали в клуб.

Если команда будет так же готова к матчам Лиги чемпионов с точки зрения тактики, будет так же отдаваться на поле, думаю, что у киевлян есть шансы против любого соперника. Особенно, если 2-3 травмированных вернутся в строй. Появится вариативность, возможность выбора. Поскольку мы увидели, что тому же Супряге на таком уровне пока трудно играть ", - цитирует Андронова "Динамо Киев от Шурика".

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23 июля Мирча Луческу подписал 2-летний контракт с "Динамо". В 2 официальных матчах в начале сезона под руководством румынского специалиста киевляне обыграли "Олимпик" и "Шахтер".