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суббота, 26 октября 2019 16:02

Давно не было. Украинский шахматист стал чемпионом мира

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Давно не было. Украинский шахматист стал чемпионом мира
Евгений не проиграл ни одной партии

Международный гроссмейстер Евгений Штембуляк с Черноморска Одесской области выиграл чемпионат мира среди юношей до 20 лет, который проходил в столице Индии Дели.

Наш земляк выиграл семь партий, четыре завершил ничьими и набрал девять очков из 11-ти возможных и единолично занял первое место. Отметим, что в решающей партии 11-го тура Штембуляк переиграл россиянина Властелина Мурзина. Об этом пишет glavcom.ua

Серебро и бронзу получили армянские шахматисты Шант Саргсян и Арам Акобян, в которых 8,5 и 8 очков соответственно.

Еще один украинец Алексей Кукелко набрал 4,5 очка и стал 76-м с 94-х участников.

Близкой к медали была в турнире девушек до 20 лет харьковчанка Мария Бердник. Она с восемью очками поделила третье-пятое места, но по дополнительному показателю осталась четвертой.

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Сильнейшей среди девушек стала Полина Шувалова с РФ - 9,5 очка. Серебро в Мобины Алинасаб с Ирана - 9 пунктов. Бронзу завоевала еще одна россиянка Елизавета Соложенкина.

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