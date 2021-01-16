Давит на соперников. Тучный гандболист стал звездой чемпионата мира

 
Ексклюзивы
1/5
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
1 Просмотров: 423
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
1 Просмотров: 1512
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1485
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Просмотров: 333
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Просмотров: 612
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
2 Просмотров: 909
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
Просмотров: 936
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
1 Просмотров: 315
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
1 Просмотров: 2583
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 504
Фото
Все фото
4
9
5
16
10
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Видео
Все видео
Африканский спортсмен побил рекорд в тройном прыжке
Африканский спортсмен побил рекорд в тройном прыжке
"Лацио" уничтожил "Рому" в римском дерби
"Лацио" уничтожил "Рому" в римском дерби
"Реал" не смог выйти в финал cуперкубка Испании
"Реал" не смог выйти в финал cуперкубка Испании
"Аталанта" с Малиновским победила "Кальяри"
"Аталанта" с Малиновским победила "Кальяри"
В Нидерландах забили один из красивейших голов сезона
В Нидерландах забили один из красивейших голов сезона
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
1 Просмотров: 2583
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 504
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1692
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5724
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 846
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
15 января 2021
Просмотров: 0
Свято, яке завжди з тобою
З наближенням будь-якого свята оживають маркетологи. І батьківські чати. Якщо хто не знав, це така вайберна комунікаційна бульбашка, де відбувається ...
суббота, 16 января 2021 21:17

Давит на соперников. Тучный гандболист стал звездой чемпионата мира

  Комментировать
Давит на соперников. Тучный гандболист стал звездой чемпионата мира
На официальном сайте чемпионата указан вес Мвумби – 89 килограммов. Фото handballegypt2021.com

Игрок сборной ДР Конго по гандболу Готье Мвумби стал настоящей звездой соцсетей после первого тура группового этапа чемпионата мира по гандболу в Египте. Выйдя на матч с Аргентиной, он моментально приковал к себе внимание зрителей — заинтересовала комплекция игрока, который, судя по информации из трансляции, весит 110 кг.

Мало кто поверил в эти данные, а аргентинское издание La Nacion сообщило о минимальном весе — 130 кг. Интересно, что на официальном сайте чемпионата мира указаны другие рост и вес Мвумби: 176 см и 89 кг.

В проигранном Конго матче с Аргентиной (22:28) Мвумби, выступающий за любительский клуб Dreux AC из четвёртого французского дивизиона, показал стопроцентную реализацию бросков — 4 из 4.

"Это невероятно. Люблю популярность. Если люди говорят обо мне, они говорят и о Конго, о моей стране, и это самое важное.

Для меня, как и для всей команды, это сбывшаяся мечта. Все мы начали играть в гандбол 20 лет назад. И каждый, кто только начинает заниматься спортом, мечтает сыграть на чемпионате мира. Теперь мы здесь. Это действительно мечта. Наши родственники в Конго гордятся нами. Мы в свою очередь будем делать всё, чтобы они не зря нами гордились.

Пользуюсь преимуществами, которое даёт мне телосложение. Так я оказываю давление на соперников, побеждаю в единоборствах и сражаюсь за свою команду", — приводит слова Готье VG.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Африканский спортсмен побил рекорд в тройном прыжке

Тем временем норвежская пресса призвала остановить чемпионат мира в Египте из-за того, что ни организаторы, ни зрители не придерживаются минимальных карантинных правил.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Давит на соперников. Тучный гандболист стал звездой чемпионата мира». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
января

От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"

Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта

Украина объявила войну России

Вашингтон начал военную операцию

Маньяк убивал и ел тела детей

Самое читаемое
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
7
 2 Просмотров: 10557
Какие машины с &quot;автоматом&quot; можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
5
 1 Просмотров: 7263
Выпил за сына и поехал: водитель раздавил на тротуаре 35-летнюю женщину
Выпил за сына и поехал: водитель раздавил на тротуаре 35-летнюю женщину
6
 2 Просмотров: 5743
Легендарный боксер хочет детей от стриптизерши
Легендарный боксер хочет детей от стриптизерши
5
 Просмотров: 5463
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой 1 Просмотров: 5238
Спорт
"Клопп должен угадать со стартовым составом "Ливерпуля"
"Клопп должен угадать со стартовым составом "Ливерпуля"
 1 Просмотров: 54
Ярмоленко помог обыграть "Бернли"
Ярмоленко помог обыграть "Бернли" Просмотров: 162
Африканский спортсмен побил рекорд в тройном прыжке
Африканский спортсмен побил рекорд в тройном прыжке
 Просмотров: 414
Украина показала худший результат сезона в эстафете
Украина показала худший результат сезона в эстафете Просмотров: 279
Skoda не даст денег на чемпионат мира в Беларуси
Skoda не даст денег на чемпионат мира в Беларуси Просмотров: 468
Больше всего комментируют
7
ОРДЛО передадут украинских пленных
2
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
2
Выпил за сына и поехал: водитель раздавил на тротуаре 35-летнюю женщину
2
Пророссийский политик возглавил партию Меркель
2
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
Голосов: 891
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть