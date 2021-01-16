Давит на соперников. Тучный гандболист стал звездой чемпионата мира

На официальном сайте чемпионата указан вес Мвумби – 89 килограммов. Фото handballegypt2021.com

Игрок сборной ДР Конго по гандболу Готье Мвумби стал настоящей звездой соцсетей после первого тура группового этапа чемпионата мира по гандболу в Египте. Выйдя на матч с Аргентиной, он моментально приковал к себе внимание зрителей — заинтересовала комплекция игрока, который, судя по информации из трансляции, весит 110 кг.

Мало кто поверил в эти данные, а аргентинское издание La Nacion сообщило о минимальном весе — 130 кг. Интересно, что на официальном сайте чемпионата мира указаны другие рост и вес Мвумби: 176 см и 89 кг.

В проигранном Конго матче с Аргентиной (22:28) Мвумби, выступающий за любительский клуб Dreux AC из четвёртого французского дивизиона, показал стопроцентную реализацию бросков — 4 из 4.

"Это невероятно. Люблю популярность. Если люди говорят обо мне, они говорят и о Конго, о моей стране, и это самое важное.

Для меня, как и для всей команды, это сбывшаяся мечта. Все мы начали играть в гандбол 20 лет назад. И каждый, кто только начинает заниматься спортом, мечтает сыграть на чемпионате мира. Теперь мы здесь. Это действительно мечта. Наши родственники в Конго гордятся нами. Мы в свою очередь будем делать всё, чтобы они не зря нами гордились.

Пользуюсь преимуществами, которое даёт мне телосложение. Так я оказываю давление на соперников, побеждаю в единоборствах и сражаюсь за свою команду", — приводит слова Готье VG.

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Тем временем норвежская пресса призвала остановить чемпионат мира в Египте из-за того, что ни организаторы, ни зрители не придерживаются минимальных карантинных правил.