Дани Алвеса встечало 45 тысяч болельщиков "Сан-Паулу"

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1053
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2259
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1899
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4005
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 12681
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15147
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 756
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2871
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3393
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2916
Фото
Все фото
6
3
12
15
11
&quot;Был Усик, а стал русик&quot; - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Видео
Все видео
Через неделю сезон для "Динамо" можно списать в пассив
Через неделю сезон для "Динамо" можно списать в пассив
Второй тайм игры против "Брюгге" вселил в Хацкевича оптимизм
Второй тайм игры против "Брюгге" вселил в Хацкевича оптимизм
"Динамо" без вариантов проиграло "Брюгге"
"Динамо" без вариантов проиграло "Брюгге"
"Динамо" может купить российского форварда
"Динамо" может купить российского форварда
Украинская теннисистка начала с победы на турнире в Торонто
Украинская теннисистка начала с победы на турнире в Торонто
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3681
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 756
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7461
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2844
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 1143
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
среда, 07 августа 2019 20:11

Дани Алвеса встечало 45 тысяч болельщиков "Сан-Паулу"

  Комментировать
Дани Алвеса встечало 45 тысяч болельщиков &quot;Сан-Паулу&quot;
Дани Алвес выиграл 40 титулов за карьеру

Презентацию защитника "Сан-Паулу" Дани Алвеса, который выиграл 40 трофеев и является самым титулованным футболистом мира, на домашнем стадионе команды посетили 45 тысяч фанатов. Игрок поцеловал эмблему клуба, опустившись на колени.

"Сан-Паулу" получил не просто очередного работника. Клуб подписал такого же фаната, как и вы! Я не знаю, как отблагодарить вас за этот момент, но я обещаю отплатить вам своей игрой". Об этом пишет "Трибуна".

"Я надеюсь, что вместе мы сможем вновь испытать радость побед нашей команды", – сказал Дани Алвес.

Во время презентации на стадионе в качестве почетного гостя присутствовал бывший игрок "Сан-Паулу" Кака. Он вручил Дани Алвесу футболку с 10-м номером, под которым защитник будет выступать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидер "Брюгге" близок к переходу в "Аякс"

Дани Алвес защищал цвета бразильского клуба"Бая". После перебрался в Европу, где играл за "Севилью", "Барселону", "Ювентус" и ПСЖ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дани Алвеса встечало 45 тысяч болельщиков "Сан-Паулу"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

Российские войска перешли границу Грузии

Украинское правительство подписало договор с Кубанью

Приняли жестокий закон

Осужденный за "чрезмерную любовь к родине" - 200 лет назад родился Пантелеймон Кулиш

Серийный убийца нападал только на женщин

Самое читаемое
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
8
 1 Просмотров: 65258
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
15
 Просмотров: 35964
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
11
 Просмотров: 35367
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
7
 1 Просмотров: 23265
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому 6 Просмотров: 19000
Спорт
"Луческу возглавит "Динамо" – румынская пресса
"Луческу возглавит "Динамо" – румынская пресса 1 Просмотров: 927
Будет искать утешение на поле. Борячук возвращается в "Шахтер" после измены любимой
Будет искать утешение на поле. Борячук возвращается в "Шахтер" после измены любимой Просмотров: 549
Украинка завоевала чемпионство Европы по прыжкам в воду
Украинка завоевала чемпионство Европы по прыжкам в воду Просмотров: 180
"Галатасарай" зовет Яремчука. Клуб сделал официальное предложение
"Галатасарай" зовет Яремчука. Клуб сделал официальное предложение Просмотров: 288
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
6
 1 Просмотров: 3537
Больше всего комментируют
7
Зеленский срочно позвонил Путину
6
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
6
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
4
В ГБР завели новое дело, в котором фигурирует Порошенко
3
Зеленский не может адекватно реагировать, потому рулят другие - нардеп
Голосов: 740
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua