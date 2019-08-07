Дани Алвеса встечало 45 тысяч болельщиков "Сан-Паулу"

Презентацию защитника "Сан-Паулу" Дани Алвеса, который выиграл 40 трофеев и является самым титулованным футболистом мира, на домашнем стадионе команды посетили 45 тысяч фанатов. Игрок поцеловал эмблему клуба, опустившись на колени.
"Сан-Паулу" получил не просто очередного работника. Клуб подписал такого же фаната, как и вы! Я не знаю, как отблагодарить вас за этот момент, но я обещаю отплатить вам своей игрой". Об этом пишет "Трибуна".
"Я надеюсь, что вместе мы сможем вновь испытать радость побед нашей команды", – сказал Дани Алвес.
Во время презентации на стадионе в качестве почетного гостя присутствовал бывший игрок "Сан-Паулу" Кака. Он вручил Дани Алвесу футболку с 10-м номером, под которым защитник будет выступать.
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Дани Алвес защищал цвета бразильского клуба"Бая". После перебрался в Европу, где играл за "Севилью", "Барселону", "Ювентус" и ПСЖ.
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