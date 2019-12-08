""Дали сопернику почувствовать уверенность"" - Михайличенко о поражении от "Зари"

Алексей Михайличенко считает, что не удалось реализовать задуманное перед матчем. Фото: ФК "Заря"

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал поражение от "Зари".

"Каждая команда выбирает тактику на свой матч. Побеждает тот, кто ее реализует. К сожалению, мы не реализовали то, что задумали. Безобразно вошли в игру с первых минут и дали сопернику почувствовать уверенность. С проигранного начала и быстро пропущенного мяча ситуации сама игра. Мы очень много допускали ошибок в обороне. Можно сказать, что сегодня "Заря" выглядела лучше нас. Бывает матче, когда не получается игра в одного-двух игроков. Уже тогда становится очень трудно. сегодня же многие игроки "Динамо" не выступили на своем уровне ", - цитирует Михайличенко" Динамомания "

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В 17 туре УПЛ "Динамо" уступило "Зари" 1: 2 и опустилось на 4 место в турнирной таблице.