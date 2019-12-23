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понедельник, 23 декабря 2019 16:38

Далакян проведет защиту титула в Киеве 8 февраля

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Далакян проведет защиту титула в Киеве 8 февраля
Артем Далакян все защиты своего титула проводил в Украине. Фото: из открытых источников

Чемпион мира WBA в наилегчайшем весе (до 50.8 кг) Артем Далакян 8 февраля 2020 года проведет уже четвертую защиту своего чемпионского титула в Киеве. Поединок традиционно пройдет в КВЦ "Парковый". Соперником украинца станет 24-летний Хосбер Перес из Венесуэлы.

Перес дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2016 года и за это время провел 18 боев, в которых одержал 16 побед, из них 12 нокаутом (процент нокаутов 77,78). За свой стиль ведения боя Хосбер получил рингнэйм Лавина.

Звание чемпиона мира Артем завоевал в американском Инглвуде 24 февраля 2018 года, победив американца Брайана Вилорию. Дебютную защиту чемпионского титула Далакян провел 17 июня прошлого года в Киеве на вертолетной площадке КВЦ "Парковый", нокаутировав таиландца Сиричаи Тайена. Свою победную поступь украинец продолжил 15 декабря 2018 года, когда выиграл техническим нокаутом у Грегорио Леброна из Доминиканской Республики. А спустя 6 месяцев, 15 июня 2019 года Артем в зрелищном поединке нокаутировал Саравута Таворнхама из Таиланда. В активе Артема 19 побед, 14 из которых – досрочные (процентов нокаутов 73,68), а его агрессивный и бескомпромиссный стильв рингепризнан экспертами и фанами бокса со всего мира.

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В андеркарте боксерского шоу от UnionBoxingPromotionтакже выступят украинцы Арам Фаниян, Андрей Исаков и Карен Чухаджян. Всего в этот февральский вечер в ринг выйдут 16 боксеров. Настоящей изюминкойандеркарта станет отдельный турнир в формате которого 8 боксеров проведут трехраундовые бои и определят победителя по олимпийской системе (четвертьфиналы, полуфиналы и финал). 8 февраля в КВЦ "Парковый" будет по-настоящему жарко! Билеты на уникальное боксерское шоу уже в продаже, стоимость от600 до 1810 гривен.

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23
декабря

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