Далакян проведет защиту титула в Киеве 8 февраля

Артем Далакян все защиты своего титула проводил в Украине. Фото: из открытых источников

Чемпион мира WBA в наилегчайшем весе (до 50.8 кг) Артем Далакян 8 февраля 2020 года проведет уже четвертую защиту своего чемпионского титула в Киеве. Поединок традиционно пройдет в КВЦ "Парковый". Соперником украинца станет 24-летний Хосбер Перес из Венесуэлы.

Перес дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2016 года и за это время провел 18 боев, в которых одержал 16 побед, из них 12 нокаутом (процент нокаутов 77,78). За свой стиль ведения боя Хосбер получил рингнэйм Лавина.

Звание чемпиона мира Артем завоевал в американском Инглвуде 24 февраля 2018 года, победив американца Брайана Вилорию. Дебютную защиту чемпионского титула Далакян провел 17 июня прошлого года в Киеве на вертолетной площадке КВЦ "Парковый", нокаутировав таиландца Сиричаи Тайена. Свою победную поступь украинец продолжил 15 декабря 2018 года, когда выиграл техническим нокаутом у Грегорио Леброна из Доминиканской Республики. А спустя 6 месяцев, 15 июня 2019 года Артем в зрелищном поединке нокаутировал Саравута Таворнхама из Таиланда. В активе Артема 19 побед, 14 из которых – досрочные (процентов нокаутов 73,68), а его агрессивный и бескомпромиссный стильв рингепризнан экспертами и фанами бокса со всего мира.

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