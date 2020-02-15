Дайте забить гол – "Ювентус" жестоко отомстил провокатору Матерацци

Сегодня в чемпионате Италии будет сыгран центральный матч тура - "Лацио" - "Интер". Сейчас во главе таблицы находятся три команды - "Интер" и "Ювентус" имеют по 54 балла, а "Лацио" - 53.

5 мая 2002 эти команды сыграли самый памятный матч за всю историю. Перед последним туром на "скудетто" претендовали три команды - "Интер" имел 69 баллов, "Ювентус" - 68, а "Рома" – 67.

Все трое играли на выезде. Труднее всего было "Интеру". Он играл против "Лацио" в Риме. "Лациале" претендовали на место в еврокубках и для этого им нужна была победа. Но собственные болельщики так не считали. Они боялись возможного чемпионства "Ромы", что решили поддержать гостей. Весь римский стадион окрасился в цвета "Интера". Каждое прикосновение мяча футболистами "Лацио" провоцировало дикий свист на родных трибунах.

"Это было похоже на какой-то сюрреализм", - говорил защитник "Лацио" Стефано Фьоре.

Весь римский стадион окрасился в цвета "Интера"

Первым не выдержали нервы именно у игроков "Лацио". На 12 минуте их голкипер Анжело Перуцци не удержал мяч после навеса с углового и лучший нападающий "Интера" Вьери отправил его в ворота - 0:1.

Однако хозяева и не думали сдаваться. Очень быстро чех Карел Поборски установил равновесие - 1:1.

На 24 минуте "Интер" снова был впереди. Отличился Луиджи Баджо - 1:2. Казалось, первый тайм так и закончится. Однако роковую ошибку допустил защитник гостей словак Вратислав Грешко. Он головой сбросил мяч на голкипера Тольдо. Этот маневр подстерег Поборски, перехватил мяч и сравнял счет - 2:2. После этой ошибки Грешко выгнали из команды.

Карел Поборски перехватил мяч и пробил Тольдо

Этот гол окончательно подкосил гостей с Милана. Во втором тайме они пропустили еще дважды. От будущего "интериста" Диего Симеоне и от Симоне Индзаги и проиграли 4:2.

Возможно, на ситуацию повлияли болельщики "Лацио". В перерыве они узнали, что "Ювентус" выигрывает в Удине - 2:0, а "Рома" играет нулевую ничью. После этого они сменили гнев на милость.

В последние 15 минут тренер "Интера" Эктор Купер решил заменить "зубастиков" Роналдо. В бразильца ничего не получалось и все остальное время он проплакал на скамейке запасных. Это был последний выход Роналдо в футболке "Интера". Летом его продадут в "Реал".

Последнюю попытку спасти игру совершил защитник "Интера" Марко Матерацци. Он не стеснялся публично просить игроков "Лацио" сдать игру.

- Дайте забить гол, - совестил он неблагодарных "лациале". - Ведь 2 года назад я помог вам выиграть скудетто.

Однако его голос остался голосом вопиющего в пустыне.

Роналдо не скрывал слез

Марко был прав. В таком же последнем туре в 2000 году "Ювентус" опережал "Лацио". Однако под ливнем проиграл "Перудже" - 0:1 и потерял титул. Матерацци тогда был игроком "Перуджи" и вовсю кричал в раздевалку "Ювентуса":

- Лацио чемпионы, а вы - неудачники.

Через два года ситуация изменилась.

- Тогда ты смеялся, а теперь плачешь, - обратился к Матерацци защитник "Юве" Антонио Конте. - А я - счастлив!

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"Интер" сумеет выиграть чемпионство лишь в 2006 году, когда за участие в договорных матчах титул отберут именно в "Ювентуса".