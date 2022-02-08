Цыганык назвал будущего капитана сборной Украины

Виталий Миколенко стал первым зимним новичком "Эвертона". Фото: ФК "Эвертон"

Защитник "Эвертона" 22-летний Виталий Миколенко станет капитаном сборной Украины.

Журналист Игорь Цыганык прокомментировал будущее Миколенко.

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"Миколенко – качественный, хороший футболист. Игрок, который может играть на уровне Премьер-лиги, легко. У меня в этом есть абсолютное убеждение. И не надо какие-то анализы делать. У него первые матчи, ему доверяют тренеры: ему доверял Рафаэль Бенитес, ему доверяет Фрэнк Лэмпард, он будет играть, и с каждым матчем будет играть все лучше и лучше.

Когда-нибудь вы вспомните мои слова, но я думаю, что это будущий капитан сборной Украины. Вот Миколенко в перспективе станет капитаном сборной Украины. Таким, как был Олег Лужный. Помните, в "Арсенале". Тоже крайний защитник, правда, правый, этом левый. Но характер, злость, качество – все присутствует у Миколенко. И я знаю, что у него есть мотивация. Он молодчина, что он прорвался туда. И он очень хороший футболист, очень хороший футболист на уровне Премьер-лиги", – рассказал журналист в программе "Цыганык Live".

Виталий Миколенко перебрался в Эвертон в январе этого года с "Динамо" за €23 млн. В активе украинца три матча за новую команду. Капитан сборной Украины- 37-летний Андрей Пятов. 24 марта сборная Украины сыграет против Шотландии в стыковом матче отбора к Кубку мира.